"Ми зробили все, про що домовлялися": Стефанішина натякнула, на що очікувати від звіту Єврокомісії

Ольга Стефанішина попередила, що прогрес України на шляху до ЄС в Єврокомісії оцінили "стримано", та закликала притримати емоції — реформи ще попереду.

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Звіт про прогрес України на шляху до ЄС від Єврокомісії має бути опубліковано завтра, 8 листопада. Формулювання щодо досягнень України будуть "стриманими", проте остаточне рішення лідерів блоку про відкриття переговорів ще попереду. Про це заявила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

За словами Стефанішиної, реформи триватимуть, а емоції, що вирують навколо очікуваного звіту Єврокомісії не додають розуміння шляху, який відкрився перед Україною 23 червня 2022 року.

"Ми зробили все, про що домовлялися. Реформи подовжаться й надалі, до й після початку переговорів про членство. Це марафон. У коментарях навколо очікуваного звіту Європейської комісії забагато емоцій і мало розуміння шляху, який відкрився перед нами 23 червня минулого року", — додала вона.

Віцепрем'єр-міністерка зауважила, що, живучи в постійних емоційних гойдалках, люди часто схильні до категоричних оцінок.

"За критикою ми не чуємо похвали, а концентруючись на окремих речах, втрачаємо з поля зору основне. Однак це не про процес розширення і, звісно, не про те, як працює знаменита "брюссельська бюрократія", — зауважила віцепрем'єр-міністерка.

Вона повідомила, що звіт Єврокомісії буде опубліковано 8 листопада. Він розповість про прогрес України й дасть розуміння подальших кроків.

"Але формулювання будуть стримані", — попередила Стефанішина.

У цьому контексті вона також зазначила три основні складові, про які потрібно пам'ятати під час ознайомлення з ним:

Україна є частиною "ширшого політичного пазла розширення";

вичерпного списку завдань не буде;

звіт Єврокомісії — це лише основа, рішення щодо відкриття переговорів ухвалюватимуть лідери ЄС у грудні 2023 року.

"Нам може це не подобатися, ми можемо з цим не погоджуватися та навіть вважати несправедливим, але що важливо, ми, Україна, вже підняли надзвичайно високо планку для всіх країн розширення", — додала вона.

Раніше віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявляла, що Україна налаштована на позитивне рішення Єврокомісії щодо переговорів про вступ до ЄС.

Нагадаємо, 24 жовтня в МЗС розповіли, коли можуть стартувати переговори щодо вступу України до ЄС. За словами заступниці МЗС України Еміне Джапарової, Україна активно працює над виконанням своїх зобов'язань перед ЄС у межах процесу інтеграції.