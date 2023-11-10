"Формальные подписания с Путиным": дипломат назвал виды переговоров с РФ во время войны

По словам бывшего посла Украины в США Валерия Чалыя, мирное соглашение с Кремлем будет означать, что о справедливом наказании для преступников и о репарациях можно забыть. Это негативный сценарий для Киева.

В настоящий момент мирные переговоры с Российской Федерацией не ведутся и позиция украинских властей заключается в том, что это фактически невозможно, пока оккупанты не выведут свои войска из страны. При этом, всего возможны три вида диалога с противником на разных этапах войны, о чем рассказал Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в США (2015–2019), дипломат Валерий Чалый в эфире "Еспресо.TV" 9 ноября.

По его словам, первый вид переговоров касается обмена пленными, но в последнее время они стали реже происходить из-за сложного диалога с российской стороной.

Второй вид переговоров касается результатов войны. Когда обе стороны могут начать договариваться о прекращении боевых действий, однако дипломат надеется, что в результате Киев не пойдет на такой шаг, ведь это будет иметь глобальные последствия.

"Если только они будут, то забудьте о репарациях, возмещении от России, забудьте о Гааге, по крайней мере до того момента, пока сами россияне не сдадут своих. Этот сценарий очень плохой для Украины — прямые переговоры с Россией", — заявил Валерий Чалый.

Отдельно дипломат отметил, что ВСУ в следующем году могут достичь значимых успехов на поле боя, а в ином случае затягивание войны может вернуть страну во времена АТО — фактическое "замораживание".

Пока режим в России не сменится, они продолжат атаковать мирные города. Соответственно, война не закончится до кардинальной смены ситуации. Только после этого может начаться третий вид переговоров.

"Обязательно о российских выплатах, капитуляции, а это будет или при развале РФ, что не знаю произойдет ли в последующие периоды, хотя говорят, что это возможно; или при смене власти, когда будет новый режим. Не дай Бог нам пойти на эти все формальные подписания с Путиным в следующем году. Поэтому, я думаю, что наша власть это абсолютно понимает", — подытожил Валерий Чалый.

Напомним, 9 ноября в Литве заявили, что Украина может начать переговоры с РФ. По словам главы МИД Литвы, Киев должен сам решить, когда и при каких условиях надо начинать переговоры с Москвой. Победа РФ поставит под вопрос безопасность стран Балтии.