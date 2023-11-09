"Это наша ответственность": в Литве заявили, что Украина может начать переговоры с РФ

По словам главы МИД Литвы, Украина должна сама решить, когда и при каких условиях надо начинать переговоры с Россией. Победа РФ поставит под вопрос безопасность стран Балтии.

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Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сказал, что Украина может начать переговоры с Россией о прекращении войны, если ей будет не хватать западного оружия. В этом также будет ответственность Запада. Об этом сообщает LRT.

Дипломат прокомментировал сообщение о том, что официальные лица США и Европы начали закрытые переговоры с Киевом о возможных мирных переговорах с Кремлем. Ландсбергис сказал, что это "очень опасные обсуждения".

По его словам, Украина должна сама решить, когда и при каких условиях надо начинать переговоры с Россией.

"Если Украина решит продолжить переговоры из-за того, что ей не предоставят достаточного количества оружия, это также будет наша ответственность", — заявил Ландсбергис.

Ландсбергис сказал, что в таком случае вырастет угроза для стран Балтии, ведь президент РФ Владимир Путин посчитает, что военная экспансия является действенным средством изменения границ в Европе.

"Поскольку мы находимся так близко к России и Беларуси, это напрямую подразумевает повышенную угрозу для нас", — заявил министр.

Напомним, что в США опровергли слухи об обсуждении с Украиной мирных переговоров с РФ. В Госдепе подчеркнули, что Россия сейчас не проявляет готовность к старту мирного переговорного процесса. Представитель Госдепартамента добавил, что в настоящее время Россия тоже не проявляет интереса к мирным переговорам.

Также глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что мирные переговоры между Россией и Украиной не имеют смысла, ведь они уже проходили в прошлом. Все это привело к более масштабной агрессии.