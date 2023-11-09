"Не будем попадать в ловушку": в МИД напомнили о последствиях мирных переговоров с РФ

По словам дипломата Дмитрия Кулеба, с 2014 года Москва и Киев более 200 раз пытались найти общий язык и 20 раз договорились о прекращении огня. Все это постоянно нарушалось российской стороной.

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Мирные переговоры между Россией и Украиной не имеют смысла, ведь они уже проходили в прошлом. Все это привело к более масштабной агрессии. Об этом написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на своей странице в социальной сети Х (бывш. Twitter) 9 ноября.

По его словам, если сейчас Киев начнет договариваться с Москвой о перемирии, то лишь в очередной раз попадет в ловушку. Дополнительное время позволит противнику взять паузу перед очередным актом агрессии.

"В период с 2014 по 2022 год Украина провела около 200 раундов переговоров с Россией. За это время было достигнуто 20 соглашений о прекращении огня, все из которых были быстро нарушены Россией", — пишет Дмитрий Кулеба.

Все выше перечисленные договоренности, которые удалось достичь благодаря диалогу с Россией, не помешали президенту Владимиру Путину 24 февраля 2022 года отдать приказ о вторжении в Украину с разных направлений и даже стран.

"Те, кто утверждает, что Украина должна вести переговоры с Россией сейчас, либо не информированы, либо введены в заблуждение, либо они на стороне России и хотят, чтобы Путин взял паузу перед еще более масштабной агрессией. Мы не должны и не будем попадать в эту ловушку", — подытожил Дмитрий Кулеба.

Напомним, 4 ноября сообщалось, что США и ЕС могли начать обсуждать с Украиной мирные переговоры. По словам журналистов, ссылающихся на источники в администрации президента США, представители у Байдена обеспокоены тем, что у Украины заканчиваются технические и кадровые ресурсы, тогда как запасы РФ представляются неограниченными.