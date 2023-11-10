"Четкая позиция": Орбан выступил против начала переговоров о вступлении Украины в ЕС

По словам венгерского премьер-министра, Брюссель "имеет долг перед Венгрией" и вопрос о возможном расширении Евросоюза не может быть предметом коммерческой сделки.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с заявлением о том, что Европейский Союз не должен начинать переговоры о членстве с Украиной. Об этом сообщает издание Reuters.

По словам Орбана, это "четкая позиция" Венгрии по этому вопросу.

"Переговоры о членстве не должны начинаться, это четкая позиция Венгрии", — сказал Орбан.

Вместе с этим он отметил, что Брюссель "имеет долг перед Венгрией".

"Я хотел бы очень ясно дать понять, что отказ Венгрии от начала переговоров с Украиной о членстве в ЕС не является предметом коммерческой сделки… Это не может быть связано с вопросом о средствах, которые Венгрия имеет право получить", — сказал он.

В середине декабря лидеры стран Европейского союза должны принять решение относительно рекомендации Комиссии о приглашении Киева начать переговоры о членстве, при условии выполнения окончательных требований.

Любое такое решение требует единогласия 27 членов блока, при этом Венгрия рассматривается как главное потенциальное препятствие.

Напомним, во внутреннем документе Еврокомиссии заявили, что Украина выполнила четыре из семи критериев, сопровождавших предоставление статуса кандидата на вступление в Европейский Союз.

Однако комиссия предоставила и рекомендации по дальнейшему выполнению трех других критериев.

Например, в рамках усиления борьбы с коррупцией в Украине, Еврокомиссия ожидает назначения нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры и директора Национального антикоррупционного бюро.

Напомним, ранее редактор "Радио Свободы" Рикард Джозвяк в социальной сети X сообщил, что Европейская комиссия, вероятно, готова поддержать решение о начале переговоров о вступлении Украины в Европейский союз.