"Лживые у**ки": мэр Днепра Филатов оскорбил участников акции "Гроші на ЗСУ" (фото)

Чиновник не поскупился на эпитеты и нецензурные выражения в адрес участников акции "Гроші на ЗСУ", которые вышли к зданию горсовета Днепра с требованием выделять средства из бюджета на украинскую армию.

Мэр Днепра Борис Филатов резко высказался в адрес местных жителей, которые вышли к зданию городского совета в субботу, 11 ноября, на мирную акцию "Гроші на ЗСУ". В своем Telegram чиновник оскорбил участников мероприятия, назвав их "у**ками".

Свой гневный пост мэр города на Днепре начал с того, что он всегда называет "вещи своими именами". Затем перед тем, как разразиться оскорблениями, Филатов попросил на него не обижаться.

"Смотрите, уважаемые "активисты", "волонтеры" и "митингующие", безусловно и вопреки всему я считаю вас не просто полезными идиотами. Не обижайтесь. Вы — у**ки", — написал чиновник.

Филатов не ограничился одним оскорблением и применил еще ряд эпитетов в адрес участников акции, которые якобы назвали чиновника "преступником, коррупционером и коллаборантом".

"А местечковые "борцы с коррупцией" — это даже не у**ки. Это трусливая падаль, которая вздыбилась в первые дни войны, чтобы потом (как те жуки-скарабеи) вернуться через полгода к катанию шариков из г*вна. Когда вы бегаете по Днепру и рассказываете, что "Филат оффшоров" — вор, коррупционер и коллаборационист" или любую другую ерунду, то вы — просто дешевые, никчемные и лживые у**ки. Непутевые и нереализованные", — написал в публичном канале Филатов.

Участники акции "Гроші на ЗСУ" Участники акции "Гроші на ЗСУ" Участники акции "Гроші на ЗСУ" Участники акции "Гроші на ЗСУ" Участники акции "Гроші на ЗСУ"

По словам мэра, все те кто вышел к зданию горсовета "не имеют к гражданскому обществу никакого отношения". При этом Филатов добавил что у него есть все основания так относится к этим людям, хотя о причинах такого отношения к конкретным лицам не рассказал.

Примечательно, что перед тем, как разразиться оскорблениями Филатов написал шесть предложений о своих уникальных, в буквальном смысле слова, заслугах. Так каждое предложение начиналось словам "Я единственный мэр в Украине…" и далее перечислялись якобы достоинства чиновника.

"Я единственный мэр в Украине, на кого готовили покушение сепаратисты. Я единственный мэр в Украине, которого как "нациста" цитирует в Совете безопасности ООН российский министр Лавров", — пишет среди прочего Филатов.

Отметим, что акция "Гроші на ЗСУ" проходит в Днепре не впервые. Региональный телеканал "Відкритий" 28 октября сообщил, что под городским советом Днепра проходит акция с требованием выделять средства на ВСУ. И это второй раз, когда днепряне собрались под зданием горсовета с требованием выделять бюджетные средства прежде всего на нужды украинской армии.

Напомним, после одного из ракетных ударов россиян по Днепру жильцы поврежденной многоэтажки пожаловались в соцсетях на отказ местных властей возместить ущерб за разрушенное жилье. В ответ мэр города Борис Филатов предложил таким гражданам переехать в Запорожье.