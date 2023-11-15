Есть угрозы: эксперт назвал риски членства Украины в НАТО без контроля над всей территорией

По словам Вадима Трюхана, Киев стремится к вступлению в Альянс и готов стать его частью как можно скорее. При этом, от конечной цели в виде территориальной целостности отказываться нельзя ни в коем случае.

Идея бывшего генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена о присоединении Украины к Альянсу в пределах подконтрольных ныне правительству Украины территорий, может быть воплощена в жизнь. При этом есть одно существенное "но". Об этом в комментарии Фокусу сказал эксперт-международник, бывший директор Координационного бюро европейской и евроатлантической интеграции Секретариата Кабинета Министров Украины Вадим Трюхан.

По его словам, Украина должна продемонстрировать то, что не собирается ни в коем случае отказываться от своей конечной цели — территориальной целостности. Даже если окажется в НАТО до этого.

"С одной стороны, идея неплохая — Украина должна войти в НАТО. Если бы Украина в краткосрочной перспективе стала бы членом НАТО, то для нас это был бы серьезный позыв. Украина была бы защищенной от внешней агрессии, а также приближенной ко всем западным стандартам, это бы стало катализатором для всех процессе развития государства", — говорит он.

Но может быть и негатив.

"Если начнутся торги: в обмен на вступление в НАТО вы должны отказаться от территорий, которые находятся под временной оккупацией. На данный момент в Украине вряд ли найдется вменяемый политик, партия или группа людей, которые согласились на такую сделку", — добавляет эксперт.

Поэтому на этом этапе Украине надо четко артикулировать свою позицию: Украина стремится в НАТО, готова стать членом как можно скорее, но при этом ни при каких условиях не откажется от своей цели — восстановления территориальной целостности Украины в пределах границ, в соответствии с нормами международного права, то есть по состоянию на 1991 год.

Напомним, бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен недавно предположил, что можно присоединить Украину к НАТО в пределах подконтрольных ныне Правительству Украины территориях.

Больше читайте в материале Фокуса "По примеру Германии. Почему вступление Украины в НАТО не должно быть обменом территорий".