Слова Зеленского о ХАМАС не позволили создать широкую коалицию поддержки Украины, — Подоляк

По мнению советника главы ОП, на Ближнем Востоке не понимают заявлений украинского президента, где он сравнивает Россию с террористами ХАМАС. В результате этого отношения с этим странами "охладели".

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о схожести России и террористической организации ХАМАС препятствовали расширению союзов за пределы Запада и поддержки Украины на Ближнем Востоке. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью британской газете The Guardian, опубликованном 20 ноября.

Как отмечает издание, Зеленский назвал ХАМАС и Россию "одним и тем же злом".

"Это подрывает стремление Украины к расширению альянсов на Ближнем Востоке и в других странах за пределами Запада, что было ключевой задачей недавно назначенного министра обороны Рустема Умерова", — пишут британские журналисты.

Подоляк признал, что в отношениях со многими незападными странами наступил "холод". "Это затрудняет создание более широкой коалиции поддержки Украины в борьбе с Россией", — сказал он.

Что сказал Зеленский о ХАМАС

Ранее президент Зеленский несколько раз высказывал поддержку Израилю после нападения боевиков ХАМАС 7 октября. В одном из своих заявлений он отметил сходство между Россией и террористами ХАМАС, отметив, что, по его мнению, обе эти силы представляют собой "одинаковое зло", отличие лишь в том, что "там террористическая организация, а здесь — террористическое государство, которое ударило по Украине".

Кроме того, Зеленский отметил, что Россия входит в число стран, которые, по его мнению, стоят за атаками, совершаемыми террористической организацией ХАМАС на Израиль.

Напомним, в этом же интервью The Guardian Михаил Подоляк ответил на высказывания о наличии конфликта между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. По словам советника главы ОП, его "не может быть по определению".