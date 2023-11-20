"Феномен Черчилля": Зеленский обеспокоен возможным поражением на выборах, – The Guardian

По словам бывшего посла Польши в Украине Бартоша Чихоцкого, в последние месяцы в Украине произошел всплеск политической борьбы.

Президент Украины Владимир Зеленский остро обеспокоен "феноменом Черчилля" – возможным поражением "успешного лидера военного времени" на предстоящих президентских выборах в Украине. Об этом в понедельник, 20 ноября, сообщило издание The Guardian со ссылкой на анонимный источник.

Издание отмечает, что в первый год войны украинцы сплотились вокруг Зеленского в борьбе против России, но с течением времени это согласие в правящих кругах начало разрушаться.

Президентские выборы в Украине до войны были запланированы на март 2024 года. В материале говорится, что в прессе неоднократно высказывались предположения о том, что Зеленский может попытаться провести голосование, не дожидаясь окончания боевых действий, и "получить новый мандат перед, возможно, более трудным этапом войны".

Эти намеки вызвали резкую реакцию со стороны многих представителей гражданского общества, которые заявили, что провести выборы в Украине сейчас невозможно ни с точки зрения логистики, ни с точки зрения безопасности.

"Большинство развитых демократических стран согласны: выборы не могут проводиться во время войны. У каждого сейчас должен быть один приоритет — защита государства", — заявила Ольга Айвазовская, председатель украинской общественной организации "Опора" и специалист по выборам.

Зеленский в конечном итоге исключил проведение выборов следующей весной, но независимо от того, будут ли выборы или нет, в обществе возникли опасения, что у действующей власти нет единства во время войны.

Издание цитирует слова бывшего посла Польши в Украине Бартоша Чихоцкого о том, что в последние месяцы в Украине произошел всплеск политической борьбы.

"Политика вернулась в Украину. Первоначальная консолидация одной объединенной силы, борющейся со злом, закончилась. Теперь все по-другому", – сказал дипломат.

Напомним, эксперт рассказала, можно ли провести выборы в Украине в 2024 году. По мнению доктора политических наук Галины Зеленько, легитимность определяется не только законностью, но и уровнем доверия граждан к институтам президента и парламента.

Ранее Фокус писал, станет ли проведение голосования в Украине предметом спекуляций на Западе. В США обратили внимание на решение Украины не проводить выборы во время военного положения. Ситуацию там поняли, но напомнили о необходимости сохранения сильной демократии даже в такое время.