Зеленский в День свободы и достоинства заявил об окончательном выборе украинцев (видео)

На встрече с президентом Молдовы руководитель государства обсудил вопросы безопасности, расширение украинского экспорта по территории соседней страны, трансграничное сотрудничество и общие энергетические вызовы.

Украинцы окончательно определились с будущим и стремятся ускорить процесс евроинтеграции. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Telegram.

Руководитель государства провел встречу с президентом Молдовы Майей Санду. Он назвал проведение мероприятия символическим, поскольку 21 ноября 10 лет после того, как украинцы окончательно определились со своим будущим.

На встрече обсудили вопросы безопасности, расширение украинского экспорта по территории Молдовы и трансграничное сотрудничество, общие энергетические вызовы, которые стоят перед нашими странами. Вопрос европейской интеграции также был основным.

"Спасибо за поддержку!" — говорится в заметке.

В Киеве в десятую годовщину Революции Достоинства прибыла президент Молдовы Майя Санду и президент Европейского совета Шарль Мишель. По его словам, это именно тот символизм, который нужен сейчас. Потому что успех Украины на европейском пути — это успех и для наших соседей.

"Верим, что и Евросоюз будет готов пройти свою часть пути навстречу", — подчеркнул руководитель государства.

День достоинства и свободы в Украине

Ежегодно 21 ноября в Украине отмечают День достоинства и свободы. В этот день вспоминают события Оранжевой революции (2004 года) и Революции Достоинства (2013 года).

Президент Украины Петр Порошенко в ноябре 2014 года подписал указ, согласно которому в Украине 21 ноября празднуется День Достоинства и Свободы. В нем говорится о том, что дата установлена с целью утверждения в Украине идеалов свободы и демократии. Этот день считается памятной датой, которая чтит патриотизм, смелость и мужество украинцев, которые отстаивали ценности свободы, выбора народа и демократии относительно европейского развития государства. Дата является символом создания новейшей истории государства и памятной для многих украинских граждан.

Напомним, 21 ноября Зеленский заявил, что без помощи Запада Украина проиграет в войне. По его словам, после оккупации Украины войска РФ отправятся воевать с НАТО.