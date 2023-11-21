"Мы страна в войне": Украина не ждет подарков в вопросе членства в ЕС, — Зеленский (видео)

По словам президента, несмотря на сложности, Киев продолжает выполнять рекомендации, которые необходимы для будущего вступления в Европейский Союз. В декабре может быть принято мотивационное решение.

Президент Владимир Зеленский считает, что декабрьские решения о членстве Украины в Европейском Союзе являются мотивационными и никто не ждет никаких подарков. Об этом он заявил во время брифинга 21 ноября.

По его словам, пришло время принимать конкретные решения, ведь на территории Европы, в Украине, уже идет полномасштабная война. В декабре появится возможность придать немного мотивации украинцам.

"Хотелось бы обратить внимание, что мы страна в войне. И для нас решение в декабре — это мотивационное решение, мобилизационное решение", — заявил Владимир Зеленский.

Именно в декабре могут начаться переговоры Украины о вступлении в Европейский Союз, что является фактически финальным этапом "собеседования" перед непосредственным членством.

Новый этап, который будет означать многое для будущего страны, поможет украинцам поверить в то, что справедливость все же существует, а слова о защите общих с Европой ценностях не просто пустой звук.

"Это не значит что нам что-то подарят. Нет. Есть конкретика и семь рекомендаций, которые мы должны, как бы нам сложно не было, выполнять. И мы имеем прогресс на пути выполнения всех рекомендаций. Мы выполним все семь рекомендаций. На сегодняшний день мы готовы" , – добавил украинский президент.

К слову, также во время брифинга Владимир Зеленский прокомментировал претензии Венгрии к Украине. По его словам, вероятность того, что Будапешт начнет блокировать процесс вступления Киева в ЕС не является глобальной проблемой.