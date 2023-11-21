"Слоном в комнате может быть кто угодно": Зеленский о претензиях Венгрии к Украине (видео)

Президент не стал опровергать то, насколько сложным может быть путь в членство ЕС, однако не считает глобальной проблемой заявления Венгрии.

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Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул во вторник, 21 ноября, о важности выполнения семи рекомендаций Еврокомиссии на пути вступления Украины в Евросоюз. Об этом он сказал на встрече с журналистами по итогам переговоров в Киеве с президентом Евросовета Шарлем Мишелем и президентом Молдовы Майей Санду.

При этом президент Украины не считает заявления Венгрии о блокировании процесса вступления в ЕС для Украины глобальной проблемой.

"Еще нет проблемы глобальной. Я считаю, что слоном в комнате может быть любой, зависит от многих вещей", — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина сделала и еще сделает все возможное для выполнения тех семи критериев, которые являются важной предпосылкой для дальнейших шагов. И добавил, что Евросоюз и сам положительно характеризует прогресс Украины.

"На сегодня мы готовы, и я вижу реакцию положительную (со стороны Евросоюза. — Ред.)", — заявил Зеленский.

Вместе с тем, президент Украины не стал опровергать вероятность отказа Украине на саммите ЕС в декабре, хотя это может иметь, по словам Зеленского, далеко идущие последствия.

"Очень хотелось бы, чтобы мы не играли на руку России. Если не будет объединения Европы вокруг столь важного решения, то после такого (прецедента. — Ред.) могут "ломаться" и другие решения — о помощи Украине, о санкционном давлении, о финансовой помощи. Это — большой вызов для всех, не только для Украины", — пояснил президент.

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Позиция Венгрии относительно членства Украины в ЕС

Ранее Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС начать переговоры о членстве с Украиной. Однако министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна выступает против вступления Украины в ЕС до завершения войны с Россией.

Также сообщалось, что венгерское правительство во время 13-х ежегодных консультаций с населением планирует провести опрос по поддержке членства Украины в ЕС.

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Тем временем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал ошибкой старт переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.

Ранее, 8 ноября, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК официально рекомендует начать переговоры о вступлении Украины в ЕС.