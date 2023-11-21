Пообещал сделать все возможное: Шарль Мишель выступил с важным заявлением про вступление Украины в ЕС

По словам президента Евросовета, Украина и Молдова до конца 2023 года могут получить решение о начале переговоров о вступлении в ЕС. Он также объяснил, почему саммит Евросоюза должен принять важное решение уже в декабре.

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Президент Европейского совета Шарль Мишель пообещал сделать все возможное по убеждению 27 стран-членов ЕС принять положительное решение о начале переговоров с Украиной и Молдовой о вступлении. Об этом шла речь во время пресс-конференции председателя с президентами Украины и Молдовы на пресс-конференции в Киеве 21 ноября.

По словам президента Евросовета, путь Украины и Молдовы к вступлению в ЕС был одной из тем переговоров с президентами Владимиром Зеленским и Майей Санду. Он пообещал как главам стран, так и присутствующим на мероприятии журналистам сделать все возможное, чтобы убедить 27 государств-членов ЕС принять положительное решение о начале переговоров.

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"Уважаемые президенты Зеленский и Санду, дорогие граждане Украины и Молдовы, уверяю, я не упущу ни одного шанса, чтобы удовлетворить ваши законные амбиции и ожидания", — сказал Мишель.

Он также отметил, что речь идет не о самом вступлении в Евросоюз, а о начале длительного процесса, который "полон требований и порой приносит разочарование", а также напомнил, что обеим странам нужно будет выполнить немало задач, в том числе в вопросе верховенства права, однако первый шаг должен быть сделан именно сейчас.

"Я сделаю все, чтобы убедить 27 коллег (лидеров государств-членов ЕС — ред.), что нам нужно положительное решение в декабре", — подчеркнул он.

Как Мишель собирается убеждать союзников

По словам главы Евросовета, у него есть три главных аргумента относительно положительного результата.

Начало переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС "будет сигналом европейским гражданам, что мы заботимся об их безопасности и благосостоянии", поскольку расширение позволит сделать Европу более безопасной и богатой. Это будет сигналом для граждан Украины и Молдовы, что Евросоюз является надежным партнером, который держит слово. Начало переговоров с Украиной, на которую напала Россия, "будет сигналом для Кремля и для всех в мире, кто хочет подорвать мировой порядок".

Тем временем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал ошибкой старт переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.

Ранее, 8 ноября, глава комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия официально рекомендует начать переговоры о вступлении Украины в ЕС.