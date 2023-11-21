Пообіцяв зробити все можливе: Шарль Мішель виступив з важливою заявою щодо вступу України до ЄС

За словами президента Євроради, Україна та Молдова до кінця 2023 року можуть отримати рішення про початок переговорів про вступ до ЄС. Він також пояснив, чому саміт Євросоюзу має ухвалити важливе рішення вже в грудні.

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Президент Європейської ради Шарль Мішель пообіцяв зробити все можливе щодо переконання 27 країн-членів ЄС ухвалити позитивне рішення про початок перемовин з Україною і Молдовою про вступ. Про це йшлося під час пресконференції голови з президентами України та Молдови пресконференції у Києві 21 листопада.

За словами президента Євроради, шлях України та Молдови до вступу в ЄС був однією з тем переговорів з президентами Володимиром Зеленським і Маєю Санду. Він пообіцяв як головам країн, так і присутнім на заході журналістам зробити все можливе, щоб переконати 27 держав-членів ЄС ухвалити позитивне рішення про початок перемовин.

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"Шановні президенти Зеленський і Санду, дорогі громадяни України та Молдови, запевняю, я не втрачу жодного шансу, щоб задовольнити ваш законні амбіції та очікування", — сказав Мішель.

Він також зауважив, що йдеться не про сам вступ до Євросоюзу, а про початок тривалого процесу, який "сповнений вимог і часом приносить розчарування", а також нагадав, що обом країнам потрібно буде виконати чимало завдань, у тому числі у питанні верховенства права, однак перший крок має бути зроблений саме зараз.

"Я зроблю все, щоби переконати 27 колег (лідерів держав-членів ЄС — ред.), що нам потрібне позитивне рішення у грудні", — наголосив він.

Як Мішель збирається переконувати союзників

За словами очільника Євроради, в нього є три головних аргументи щодо позитивного результату.

Початок переговорів про вступ України і Молдови до ЄС "буде сигналом європейським громадянам, що ми опікуємося їхньою безпекою і добробутом", оскільки розширення дозволить зробити Європу безпечнішою і багатшою. Це буде сигналом для громадян України та Молдови, що Євросоюз є надійним партнером, який дотримується слова. Початок переговорів з Україною, на яку напала Росія, "буде сигналом для Кремля та для всіх у світі, хто хоче підірвати світовий порядок".

Тим часом прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав помилкою старт переговорів про вступ України до Європейського Союзу.

Раніше, 8 листопада, очільниця комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Єврокомісія офіційно рекомендує почати переговори про вступ України до ЄС.