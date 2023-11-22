ЕС подготовил план предоставления Украине гарантий безопасности, — Bloomberg

Издание отмечает, что послы Европейского Союза будут обсуждать проект гарантий безопасности уже на этой неделе. Поставка оружия и в дальнейшем будет происходить через Европейский фонд мира.

Евросоюз подготовил проект решения о предоставлении Украине гарантий безопасности. В частности, речь идет о подготовке украинских военных и помощи в реализации реформ для вступления в ЕС. Об этом сообщает Bloomberg.

Как пишет издание, проект о гарантиях безопасности будет обсуждаться послами ЕС уже на этой неделе, а лидерами блока — в следующем месяце.

Отмечается, что члены "Большой семерки" в начале 2023 года договорились провести переговоры с Украиной о предоставлении двусторонних гарантий безопасности.

Соответствующий проект ЕС имеет целью развить эти договоренности и будет включать:

долгосрочный механизм предоставления Украине военной техники;

подготовку украинских военных;

помощь в развитии оборонной промышленности;

увеличение способности защищаться от дезинформации, кибер- и гибридных угроз;

помощь в разминировании и преодолении загрязнения, вызванного взрывоопасными остатками;

помощь в реализации реформ, которые необходимы Украине для вступления в Евросоюз;

помощь в усилении контроля оборота и противодействие незаконному обороту оружия и боеприпасов;

поддержка энергетического перехода и повышение ядерной безопасности;

обмен разведывательной информацией и спутниковыми снимками.

Также отмечается, что поставки оружия и в дальнейшем будут происходить через Европейский фонд мира. В частности, этот механизм позволяет возмещать расходы на поставку оружия странам Европейского союза.

Издание пишет, что план ЕС о том, чтобы выделить Киеву 20 млрд евро на оружие в течение четырех лет, может не провалиться, потому что некоторые страны-члены, в частности Германия, не пришли к согласию по условиям. Однако вероятно, страны-члены смогут договориться о выделении на 2023 год 5 млрд евро, с обязательствами дальнейшей поддержки.

Напомним, 15 ноября Владимир Зеленский сообщил, что Украина начнет работу над двусторонними гарантиями безопасности с Италией. Ранее, в августе президент Украины заявлял, что Украина готова провести переговоры о получении гарантий безопасности от Японии.

Кроме того, 11 августа руководитель ОП Андрей Ермак сообщал, что к декларации стран G7 о предоставлении гарантий безопасности для Украины присоединились 13 стран. Также он сказал, что начаты двусторонние консультации с США и Великобританией.