Украина и Италия начнут работу над двусторонними гарантиями безопасности, — Зеленский

По словам президента, Киев и Рим договорились начать работу над гарантиями безопасности и обсудили новые санкции против РФ.

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Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с премьер-министром Италии Джорджией Мелони. Договорились начать работу над двусторонними гарантиями безопасности и обсудили новые санкции против РФ. Об этом украинский лидер 15 ноября сообщил в социальной сети Х (ранее — Twitter)

Владимир Зеленский поблагодарил Мелони за личные усилия и сильные шаги Италии для поддержки Украины.

Во время разговора они обсудили оборонное сотрудничество и необходимость ускорения принятия 12-го пакета санкций ЕС в отношении России.

"Скоординировали наши совместные усилия и договорились начать работу над двусторонними гарантиями безопасности в развитие соответствующей Вильнюсской декларации G7", — сообщил глава государства.

Зеленский отметил, мощное лидерство Италии и выразил надежду, что во время председательства страны в G7 в 2024 году будут получены новые важные результаты. Он также поблагодарил Италию за поддержку формулы мира и пригласил Мелони принять участие во втором саммите "зерно из Украины".

Помощь Украине от Италии

Италия выразила свою готовность передать восьмой пакет военной помощи Украине и сейчас рассматривает возможности по выбору соответствующего военного оборудования для поставки Киеву. Об этом 5 октября заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто.

"Итальянское правительство поддерживает Украину до тех пор, пока это необходимо, то есть до тех пор, пока не будет достигнут справедливый мир. Это подтвердила госпожа премьер-министр Джорджия Мелони, которая на полях саммита Европейского политического сообщества в Гранаде провела сердечную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским", — говорится в заявлении министра.

Ранее, премьер Италии рассказала, почему ее страна поддерживает Украину. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони сказала, Италия поддерживает Украину, поскольку защищает международное право. Страны Запада показали, что могут положиться друг на друга в этом вопросе.