Україна та Італія розпочнуть роботу над двосторонніми гарантіями безпеки, — Зеленський

За словами президента, Київ та Рим домовилися розпочати роботу над гарантіями безпеки та обговорили нові санкції проти РФ.

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Президент України Володимир Зеленський поговорив телефоном з прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні. Домовилися розпочати роботу над двосторонніми гарантіями безпеки та обговорили нові санкції проти РФ. Про це український лідер 15 листопада повідомив в соціальній мережі Х (раніше — Twitter)

Володимир Зеленський подякував Мелоні за особисті зусилля та сильні кроки Італії для підтримки України.

Під час розмови вони обговорили оборонну співпрацю та необхідність прискорення ухвалення 12-го пакету санкцій ЄС щодо Росії.

"Скоординували наші спільні зусилля та домовилися розпочати роботу над двосторонніми гарантіями безпеки в розвиток відповідної Вільнюської декларації G7", — повідомив глава держави.

Зеленський відзначив, потужне лідерство Італії та висловив сподівання, що під час головування країни в G7 у 2024 році будуть здобуті нові важливі результати. Він також подякував Італії за підтримку формули світу та запросив Мелоні взяти участь у другому саміті "зерно з України".

Допомога Україні від Італії

Італія висловила свою готовність передати восьмий пакет військової допомоги Україні й наразі розглядає можливості щодо вибору відповідного військового обладнання для постачання Києву. Про це 5 жовтня заявив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто.

"Італійський уряд підтримує Україну доти, доки це необхідно, тобто доти, доки не буде досягнуто справедливого миру. Це підтвердила пані прем'єр-міністр Джорджія Мелоні, яка на полях саміту Європейського політичного співтовариства в Гранаді провела сердечну зустріч із президентом України Володимиром Зеленським", — ідеться в заяві міністра.

Раніше, прем'єр Італії розповіла, чому її країна підтримує Україну. Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні сказала, Італія підтримує Україну, оскільки захищає міжнародне право. Країни Заходу показали, що можуть покластися одна на одну в цьому питанні.