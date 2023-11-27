Вице-президент Еврокомиссии прибыла с визитом в Киев (видео, фото)

Заместитель председателя Европейской Комиссии Вера Юрова подчеркнула, что ЕС будет поддерживать Украину "столько, сколько потребуется, и так долго, как потребуется".

В понедельник, 27 ноября, Вера Юрова, вице-президент Еврокомиссии по вопросам ценностей и прозрачности, прибыла в Киев в рамках рабочего визита. Об этом чешский политический деятель сообщила в соцсети X (бывший Twitter)

"Я рада, что смогла приехать в Киев. С нашими украинскими друзьями буду обсуждать их инициативы по вопросам расширения, особенно в сфере борьбы с коррупцией", — написала Юрова.

Также она подчеркнула, что ЕС будет поддерживать Украину "столько, сколько потребуется, и так долго, как потребуется".

Переговоры о вступлении Украины в ЕС: детали

Напомним, 8 ноября президент комиссии Урсула фон дер Ляйен на брифинге в Брюсселе сообщила, что Еврокомиссия официально рекомендует начать переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз.

По ее словам, Украина выполнила 90 процентов реформ, на которые от нее ожидал ЕС, предоставляя статус кандидата.

Урсула фон дер Ляйен также отметила, что украинцы глубоко реформируют страну, даже когда идет война, которая имеет для них "экзистенциальное значение".

Напомним, 26 октября вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Украина уже в этом году может начать переговоры о вступлении в Евросоюз.

Ранее, 24 октября, глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что быстрое завершение войны в Украине возможно только при условии прекращения военной поддержки Киева западными союзниками, а в ЕС не хотят такого развития событий.