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Вице-президент Еврокомиссии прибыла с визитом в Киев (видео, фото)

Александра Шараевская
Фото: Укринформ | Вера Юрова

Заместитель председателя Европейской Комиссии Вера Юрова подчеркнула, что ЕС будет поддерживать Украину "столько, сколько потребуется, и так долго, как потребуется".

В понедельник, 27 ноября, Вера Юрова, вице-президент Еврокомиссии по вопросам ценностей и прозрачности, прибыла в Киев в рамках рабочего визита. Об этом чешский политический деятель сообщила в соцсети X (бывший Twitter)

"Я рада, что смогла приехать в Киев. С нашими украинскими друзьями буду обсуждать их инициативы по вопросам расширения, особенно в сфере борьбы с коррупцией", — написала Юрова.

Также она подчеркнула, что ЕС будет поддерживать Украину "столько, сколько потребуется, и так долго, как потребуется".

Переговоры о вступлении Украины в ЕС: детали

Напомним, 8 ноября президент комиссии Урсула фон дер Ляйен на брифинге в Брюсселе сообщила, что Еврокомиссия официально рекомендует начать переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз.

По ее словам, Украина выполнила 90 процентов реформ, на которые от нее ожидал ЕС, предоставляя статус кандидата.

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Урсула фон дер Ляйен также отметила, что украинцы глубоко реформируют страну, даже когда идет война, которая имеет для них "экзистенциальное значение".

Напомним, 26 октября вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Украина уже в этом году может начать переговоры о вступлении в Евросоюз.

Ранее, 24 октября, глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что быстрое завершение войны в Украине возможно только при условии прекращения военной поддержки Киева западными союзниками, а в ЕС не хотят такого развития событий.