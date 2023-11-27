"Красные линии существуют": в ВР зарегистрировали постановление об увольнении Безуглой из комитета

Парламентарий от "Слуги народа" Кривошеев, который зарегистрировал постановление, считает, что нардеп после обвинений Залужного не может оставаться на должности заместителя главы оборонного комитета Рады.

В Верховной Раде зарегистрировали постановление об увольнении народного депутата Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Об этом сообщил его автор, народный депутат от "Слуги народа" Игорь Кривошеев в Facebook.

"Красные линии существуют. Украинский народ в условиях войны продемонстрировал, что может быть солидарен. Госпожа Безуглая не может оставаться на должности заместителя председателя комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Точка", — сказал Игорь Кривошеев.

На момент выхода публикации народный депутат Марьяна Безуглая никак не отреагировала на постановление об увольнении.

Почему Марьяну Безуглую хотят уволить

26 ноября заместитель председателя комитета по национальной безопасности и обороне Марьяна Безуглая опубликовала сообщение на своей Facebook-странице, в котором раскритиковала действия украинского высшего военного командования и заявила о необходимости уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного из-за того, что тот "не смог предоставить" план войны на 2024 год.

Позже СМИ со ссылкой напресс-секретаря фракции Юлию Палийчук сообщили, что Безуглая"сама себе пресс-служба и сама отвечает за свои слова".

27 ноября нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Фриз заявила, что 28 ноября планируют обсудить увольнение Безуглой с должности главы подкомитета по демократическому гражданскому контролю. Соответствующее заявление подали на имя председателя комитета Александра Звитневича.

Напомним, 27 ноября в СМИ со ссылкой на двух нардепов из "Слуги народа" сообщили, что большинство нардепов из фракции не поддерживают публикаций Марьяны Безуглой, где она предложила уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Журналисты отметили, что политики хотят уволить Безуглую, однако не уверены, что смогут этого добиться.