Нардепы требуют увольнения Безуглой из комитета Рады и фракции после заявлений о Залужном

Заместитель председателя фракции партии "Слуга народа" Галина Янченко заявила, что на ближайшем фракционном заседании обсудят одиозные высказывания нардепки. А тем временем украинский военный обратился в СБУ с просьбой дать правовую оценку ее действиям.

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Во вторник, 28 ноября, на заседании комитета Верховной Рады по вопросами национальной безопасности, обороны и разведки, планируется обсуждение лишения Марьяны Безуглой, народного депутата от партии "Слуга народа", должности председателя подкомитета по демократическому гражданскому контролю. Об этом на своей Facebook-странице заявила нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Фриз.

"После серии сообщений в соцсети Марьяны Безуглой, которые создают основы для разрушения единства в обществе, подрывают доверие к военному руководству государства в условиях военного положения, согласно решению нашей фракции, инициировала рассмотрение на комитете вопрос о лишении ее должности председателя подкомитета по вопросам демократического гражданского надзора и контроля", — сообщила Фриз.

Она подчеркнула, что дискредитация военных со стороны политиков во время войны недопустима и обратилась с предложением исключить Безуглую из состава подкомитета к главе комитета ВР по вопросами национальной безопасности, обороны и разведки Александру Завитневичу.

Вместе с тем нардеп от "Батькивщины" Алексей Кучеренко сообщил на своей Facebook-странице, что направил обращение к председателю ВР Руслану Стефанчуку с предложением немедленно отозвать нардепа Безуглую с должности заместителя председателя комитета по нацбезопасности и обороне.

Будущее Марьяны Безуглой могут обсудить на ближайшем заседании президентской фракции

Народные депутаты от "Слуги народа" выразили недовольство заявлениями Марьяны Безуглой о военном руководстве Украины. Как рассказала изданию NV Галина Янченко, заместитель председателя фракции партии "Слуга народа", внутри фракции планируется обсудить заявления Безуглой, и есть предложение об ее исключении из фракции. Реакция на заявления будет определена после внутреннего собрания фракции.

Деятельность Безуглой может проверить СБУ

Украинский военный Юрий Гудыменко опубликовал на своей Facebook-странице заявление в Службу безопасности Украины. Нардеп просит провести правовую квалификацию действий Безуглой, которые могут нести угрозу национальной безопасности государства.

Реакция Безуглой на заявления коллег

Сама нардепка коротко прокомментировала недовольство коллег ее высказываниями и процитировала Ремарка.

"Пока человек не сдается, он сильнее своей судьбы", — процитировала классика Безуглая на своей Facebook-странице.

Что сказала Безуглая

26 ноября нардепка от "Слуги народа" Марьяна Безуглая раскритиковала главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного за то, что он не предоставил план на 2024 год. По ее словам, военное руководство, которое "не может предоставить никакого замысла", должно уйти.

Безуглая не впервые раскритиковала Залужного. Ранее она заявляла, что "генерал ни разу не был ни в одном ТЦК". Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат ответил, что считает публикации депутатки "откровенной дискредитацией".