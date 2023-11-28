Руководство Европарламента поддержало начало переговоров о вступлении Украины в ЕС (видео)

По словам президента Европарламента Роберты Метсолы, решение о проведении переговоров о членстве Украины могут принять уже в декабре текущего года.

Конференция президентов Европейского парламента публично поддержала начало переговоров о вступлении Украины в состав Европейского Союза. Об этом во вторник, 26 ноября, заявила президент Европарламента Роберта Метсола во время совместной пресс-конференции с главой Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком в Брюсселе.

Президент Европарламента Роберта Метсола высказала поддержку начала переговоров с Украиной, отметив усилия страны в проведении необходимых реформ. Конференция президентов, включающая руководство Европарламента и политические группы, выразила уверенность в том, что Украина продемонстрировала готовность к переговорам о вступлении.

Метсола также подчеркнула, что процесс присоединения к ЕС для Украины не только заключается в принятии европейских норм и законов, но и требует значительных изменений в обществе страны.

Конференция президентов выразила убеждение, что Украина продолжит активные реформы, необходимые для выполнения рекомендаций Еврокомиссии, чтобы как можно скорее начать переговоры о членстве, решение о которых могут принять уже в ближайшее время.

"Как парламент, мы надеемся и ожидаем положительного решения Европейского совета в декабре этого года. В заключение, наше послание таково: Европейский парламент будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется", — заверила Метсола.

Меморандум о взаимопонимании

Кроме того, президент Европарламента Роберта Метсола на своей страничке в соцсети X (бывш. Twitter) сообщила о подписании с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком обновленного Меморандуму о взаимопонимании между Верховной Радой и Европейским парламентом.

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"В преддверии решения о будущем Украины в ЕС, которое будет принято в следующем месяце, я горжусь тем, что сегодня мы принимаем сотрудничество между Европейским парламентом и Верховной Радой. Продление этого Меморандума о взаимопонимании сблизит наши парламенты и наши народы", — отметила Метсола.

Напомним, 8 ноября Еврокомиссия официально рекомендует начать переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз.

Ранее, 26 октября, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Украина уже в этом году может начать переговоры о вступлении в Евросоюз.