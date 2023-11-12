Переговоры о членстве Украины в ЕС будут идти несколько лет, — политолог (видео)

По словам политолога Владимира Фесенко, еще два года назад вообще речь не шла о том, чтобы Украина получили статус кандидата в члены ЕС. Сейчас мы уже выходим на финишную прямую.

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Киев выполнил более 90% рекомендаций, выдвинутых Еврокомиссией, но Украине предстоит еще долгий путь в Евросоюз и обсудить очень непростые компромиссы. Об этом заявил политолог Владимир Фесенко 11 ноября в эфире телеканала FREEДОМ.

По его мнению, после определения даты начала переговоров о членстве они будут идти несколько лет. Украине надо будет искать компромиссы на европейских рынках. В частности, зерновой кризис это показал.

"Эти переговоры будут несколько лет, по опыту многих других стран Европейского Союза, в частности Польши и стран Балтии. И нам еще предстоит, скажем так, найти очень непростые компромиссы. Например, о квотах для Украины на единых европейских рынках. И переговоры там будут очень непростыми", — заявил Фесенко.

Политолог подчеркнул, что у стран-членов ЕС и Украины есть опыт совместного поиска компромиссов. Также он обратил внимание на то, какой большой путь евроинтеграции уже преодолен.

"Еще два года назад вообще речь не шла о том, чтобы мы получили статус кандидата в члены ЕС. Даже на саммите Украина — ЕС европейские политики отказывались записать формулу о европейских перспективах Украины. Даже в таких словах отказывали. А сейчас — огромнейший прогресс. Мы уже выходим на финишную прямую, на самую ее ответственную, значимую часть", — считает Владимир Фесенко.

Он отметил, что в условиях войны, в отличие от других стран, претендующих на переговоры с ЕС, Украина очень качественно выполняет свои обязательства и уже выполнила "львиную" долю работы.

Напомним, 11 ноября Фокус писал о том, смогла ли Украина выполнить все требования Запада на пути в ЕС. Чтобы переговоры о вступлении Украины в Евросоюз стартовали, Киев должен был выполнить семь рекомендаций Еврокомиссии. Власти уверены, что удалось реализовать практически все требования.