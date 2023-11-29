Слухи о напряженности между Зеленским и военными — это пропаганда РФ, — Стефанчук

Глава украинского парламента Руслан Стефанчук отметил, что слухи о раздоре распространяют "каналы РФ" и назвал это "российской пропагандой".

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук опроверг слухи о напряженных отношениях между руководством государства и высшим военным командованием страны. Об этом глава украинского парламента заявил в интервью Politico.

По его словам, Россия использует фейки, чтобы расколоть единство Киева во время полномасштабного вторжения Российской Федерации.

Стефанчук отметил, что слухи о раздоре распространяют "каналы РФ" и назвал это "российской пропагандой".

"Ни одного случая напряженности между политическим и военным руководством не было", — заявил спикер.

Также он отметил, что Киев делает "все возможное, чтобы мир не забыл об Украине".

Председатель ВР уверен, что Зеленский приведет Украину к победе

Кроме того, в издании отметили, что согласно Конституции Украины, в случае смерти президента Украины Владимира Зеленского его преемником будет именно Стефанчук.

На вопрос журналистов, тяготит ли его такая перспектива, Стефанчук сказал, что хотел бы быть "спикером победы".

"Я точно знаю, что президент Зеленский будет президентом нашей победы. И я просто хотел бы быть спикером победы", — говорится в сообщении.

Напомним, издание The New York Times написало, что упреки Зеленского к Залужному показывают раскол в руководстве страны. Редакция показала реакцию заместителя руководителя Офиса президента, Игоря Жовквы, на колонку Валерия Залужного в журнале The Economist.

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