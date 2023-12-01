Назад в СССР. Зачем Путин увеличивает военный бюджет и сокращает социальный

Россия восьмой год подряд разгоняет увеличение оборонных бюджетов в мире. При этом сама увеличивает свои расходы до рекордных 10,8 триллионов рублей, что является наибольшей суммой со времен СССР. Фокус узнавал какую тенденцию имеет такой рост и к чему дальше готовится Путин.

Президент России Владимир Путин подписал государственный бюджет страны, который за несколько недель подготовила и одобрили Госдума и Совет Федерации. Документ определяет основные расходы на 2024 и плановые на 2025 и 2026 годы. Первое, на что стоит обратить внимание — это увеличение статьи расходов на армию и оборонно-технический комплекс. Сумма достигает рекордных 10,775 трлн рублей (111 млрд долларов), это на 70% больше предыдущего года (6,8 трлн рублей/76 млрд долларов), и почти в 2,3 раза больше, чем в 2022-м (4,7 трлн рублей/52 млрд долларов).

По данным российских СМИ, такого стремительного увеличения и объемов финансирования не было со времен СССР. Для сравнения, в 1989 году СССР тратил на нужды армии 75 млрд рублей, а в 1990 — 69,1 млрд рублей.

Помимо увеличения финансирования армии его также получили представители силового блока, в первую очередь Росгвардии, полиции, ФСБ. На их нужды пойдет 3,3 триллиона рублей (37 млрд долларов).

Уже традиционно, для баланса расходов — если одни увеличиваются, то другие, наоборот, сокращаются. На этот раз под сокращение попали расходы на образование, науку, медицину и непонятное — поддержку национальной экономики.

Несмотря на мощные санкции Запада против РФ, кремлевскому руководству удалось найти пути для их обхода и удержать экономику. Более того, Международный валютный фонд даже повысил прогноз роста российской экономики 2,2% ВВП в 2024 году. Предварительно эту цифру оценивали в 1,5%.

Сразу после проведения выборов президента в РФ стоит ожидать там объявления всеобщей мобилизации

Кроме того, России удалось преодолеть санкции и экспортный контроль, чтобы получить доступ к технологиям, необходимым для военного производства. Их объем и количество несоизмеримы с тем, что было до 2022 года, но позволяет производить ракеты в необходимом количестве. По оценкам Главного управления разведки Минобороны Украины, российская армия по состоянию на сейчас имеет около 870 высокоточных ракет оперативно-стратегического и стратегического уровня.

"Россия все же нашла выход на высокотехнологичные компоненты необходимые для военного производства. Эти поставки через ряд различных посредников, в обход санкций, требуют больше средств и времени. Сами же посредники завышают цены из-за собственных репутационных рисков. Поэтому, значительная часть российского военного бюджета заложена именно на это", — говорит Фокусу директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых.

Почему растут военные бюджеты

Общий объем мировых военных расходов ускорился с 2014 года, с момента аннексии Россией Крымского полуострова и начала военных действий на Донбассе. Начало полномасштабного вторжения в 2022 году разогнало эти расходы до рекордных в 2,24 триллиона долларов США. Такие цифры приводит Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) в своем ежегодном исследовании. Для общего понимания, на 2022 год США принимали оборонный бюджет в размере 770 млрд долларов. Это были крупнейшие военные расходы в мире, уже на 2023 год этот бюджет был увеличен до 858 млрд долларов. Великобритания увеличила свой оборонный бюджет минимум на 50 млрд долларов, и планирует держать эту планку на последующие годы.

По подсчетам SIPRI, вторжение РФ привело к рекордному приросту оборонных расходов в Украине и составило исторический рекорд увеличения на 640%.

Таблица военных расходов Украины и союзников по сравнению с РФ Фото: Фокус

По словам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, такое существенное увеличение военного бюджета говорит о том, что Москва не собирается уменьшать интенсивность боевых действий в Украине, и будет продолжать войну.

"Эти средства пойдут на три основных направления — во-первых, это разворовывание бюджета, во-вторых — на компенсацию потерь техники, проведение работ по расконсервации старой техники, в-третьих — это выплаты для мероприятий мобилизации. Кремлю нужно не 450 тыс войско в Украине, а 550 или 650 тыс. Чтобы их собрать нужно больше средств. Думаю, что сразу после выборов там объявят мобилизацию уже без дополнительных выплат для мобилизованных. Но статья бюджета останется, их нужно будет как-то обеспечивать", — говорит Фокусу Коваленко.

Власть Путина держится на страхе населения перед репрессиями, этот страх должны обеспечивать полицейские органы Фото: Медиазона

Он отмечает, что рост финансовой компоненты не означает увеличение технических возможностей. Вместо расконсервированных со складов хранения старых советских танков Т-62, не появится условная "Армата". У России нет технического и технологического потенциала для их производства.

Какие потребности у российской армии

Директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский отмечает, что РФ имеет большие потери в Украине, хотя они этого и не признают. Нужно восстанавливать все ресурсы, условные танки, ракеты или дроны бесплатно не появляются. Кроме того, большая сумма расходов пойдет на проведение мобилизации и выплаты семьям погибших.

"Стоит уточнить, что в российском оборонном бюджете всегда скрытые статьи финансирования армии. Например, расходы на инженерные работы, на самом деле перечисляют вооруженным силам. В абсолютном показателе они увеличиваются, но не надо забывать об инфляции в РФ. Они считают не по курсу, а по паритету покупательной способности", — объясняет он Фокусу.

В свою очередь Валерий Рябых объясняет, что на увеличение военных расходов РФ влияет целый комплекс факторов и последствий из них. Он напоминает ультиматум Путина, который тот сделал НАТО еще в декабре 2021 года. Поэтому возвращение к расходам времен СССР является определенным повышением ставок, затратами на реализацию захватнических амбиций Путина.

Российские разработчики уже 15 лет работают над проектом танка Т-14 Армата, который так и не пошел в серийное производство. Однако огромные бюджетные расходы были освоены в течение Фото: Wikimedia Commons

"Эти средства будут направлены на расширение количества войск, создание новых структурных единиц. Кроме того, на увеличение производства боеприпасов и техники. Речь идет не только об обеспечении потребностей войны в Украине, но и о восстановлении стратегических резервов. Кремлю нужно восстанавливать запасы, которые они потратили в Украине. Поэтому готовится восстановление стратегических запасов на отдаленную перспективу для борьбы с более мощным противником, чем Украина", — отмечает эксперт.

По его мнению, сегодня Путин повторяет те же ошибки, что и руководство позднего СССР. Тогда Кремль также закладывал треть бюджета на военные цели, при этом население было лишено возможности приобрести товары первой необходимости и продукты. Как результат, тогда это заложило основы для социально-политических противоречий. Сейчас Кремль усиливает репрессивный аппарат и вкладывается в развитие и обеспечение Росгвардии, которая призвана обеспечить устойчивость режима.