"Маски окончательно сброшены": Медведев высказался об отсрочке выборов в Украине

По мнению бывшего российского президента, причиной переноса выборов якобы является опасение украинских властей, что "иностранные спонсоры начнут раскладывать яйца в разные корзины".

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев прокомментировал решение Верховной Рады Украины отложить парламентские и президентские выборы до окончания войны. По этому поводу российский чиновник высказался в своем Telegram-канале 30 октября.

"Вот и все. Маски окончательно сброшены. Рада отменила выборы президента. Ведь пока идет война до последнего украинца, но нет выборов, есть Зеленские", — написал Медведев.

Бывший российский президент утверждает, что в нынешних условиях выборы стали бы для украинского президента "бесславным концом" и проводить их "чрезвычайно опасно". По его словам, в случае проведения выборов "иностранные спонсоры начнут раскладывать яйца в разные корзины".

"Впрочем, нет худа без добра. Ведь в сухом остатке ни "президента" у такой "Украины" не будет, ни "Украины" у такого "президента", — заявил чиновник.

На момент публикации новости украинские официальные лица никак не отреагировали на слова Медведева.

Медведев отреагировал на отсрочку выборов в Украине Фото: Скриншот

Выборы в Украине: что известно

Напомним, 6 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что на данный момент выборы не актуальны. По словам главы государства, в Украине должны прекратиться "волны" с любыми вещами, которые раскалывают политически.

В Госдепартаменте США 7 ноября выразили понимание касательно позиции президента Украины Владимира Зеленского в вопросе проведения выборов. Официальный представитель ведомства Ведант Патель подчеркнул, что решение не проводить выборы до конца войны "согласуется с их Конституцией".

Позже, 30 ноября, главы большинства фракций Верховной Рады, а также отдельные народные депутаты, подписали особый документ по итогам девятого "Диалога Жана Моне". В одном из абзацев указано, что выборы состоятся через шесть месяцев после завершения войны.