Противодействуем попыткам ИПСО: пресс-служба СБУ прокомментировала инцидент на границе

В пресс-службе СБУ объяснили, что ведомство противодействует попыткам РФ ослабить украинское единство и поддержку западных партнеров.

В СБУ подтвердили, что системно противодействуют информационно-психологическим операциям (ИПСО), которые проводят спецслужбы РФ, чтобы ослабить Украину. В связи с этим соответствующие письма направили всем государственным органам. Объяснение по ИПСО появилось вскоре после сообщения Первого заместителя Главы Верховной Рады Александра Корниенко о выезде за границу пятого президента Украины Петра Порошенко. Позицию СБУ опубликовала пресс-служба ведомства.

Сначала пресс-служба СБУ указала, что россияне пытаются расколоть украинское общество и уменьшить поддержку Украины за рубежом. Благодаря ИПСО враг намерен "ослабить обороноспособность страны".

В связи с этим написали письмо, в котором предупредили о возможности спецопераций РФ. Письмо направили в различные органы власти, в том числе — в Верховную Раду Украины. В документе говорилось, что руководители органов власти "по собственному усмотрению" могут решать, как учитывать эти предупреждения.

В частности, обращение СБУ можно учесть "при организации и согласовании зарубежных командировок украинских делегаций". При этом в письме упомянули, что подобные командировки должны происходить "с учетом позиции МИД Украины", поскольку именно этот орган власти занимается "сферой внешних отношений Украины".

СБУ о российском ИПСО и МИДе Фото: пресс-служба СБУ

Выезд за границу — детали командировки Порошенко

В пояснении пресс-службы СБУ не указали, в связи с какой именно ситуацией решили сделать подобную публикацию. В частности, не упоминается ни имя пятого президента Украины Петра Порошенко, ни имя Первого заместителя Главы Верховной Рады Александра Корниенко.

Между тем 1 декабря 2023 года Порошенко сообщил, что его задержали на украинской границе, когда он попытался выехать для участия в форуме одной из европейских политических сил. При этом указал, что имел разрешение на выезд — командировку подписал лично глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Через несколько часов вице-спикер Корниенко объяснил, почему руководителя партии "Европейская солидарность" не пропустили через границу. По его словам, он получил письмо с ограниченным доступом. Прочитав его, решил отменить командировку Порошенко. О том, кто прислал письмо и какое оно имело содержание, вице-спикер не сообщил.

Напоминаем, 30 декабря издание The Economist опубликовало статью, в которой рассказали о росте шансов на победу президента РФ Владимира Путина. Перед этим, 28 ноября, была еще одна статья, в которой говорилось о недоразумениях в военно-политическом руководстве Украины: публикация задела нардепа от "слуг народа" Марьяну Безуглую.