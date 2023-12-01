"Ситуация чрезвычайно сложная": Порошенко заявил, что его не выпустили из Украины (видео)

По словам бывшего президента, у него были официальные договоренности о командировке в Польшу и США, однако позже это решение было отменено. Такие действия политик назвал "антиукраинской диверсией".

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Бывший президент Петр Порошенко заявил, что его не выпустили на границе из Украины, хотя у него была командировка в Польшу и США. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook 1 декабря.

Порошенко назвал происходящее на границе "антиукраинской диверсией". Политик заявил, что у него была подписанная председателем Верховной Рады командировка. Несмотря на это его не выпустили.

"Опять театр абсурда на границе. Я далек от мысли, что пограничники действовали по собственной инициативе. Каждый может сам догадаться, кто же отменил документ, подписанный спикером парламента", — заявил Петр Порошенко.

Порошенко заявил, что в Польше у него была назначена встреча, связанная со страйком перевозчиков. Это должен был быть разговор о снятии блокады украинских перевозчиков.

После этого политик планировал посетить Соединенные Штаты Америки, где речь, по его словам, пошла бы об обеспечении финансирований военной помощи.

"Ситуация чрезвычайно сложная. Поэтому акцент в программе — на проблемных республиканцах. Сорвана моя встреча с новым спикером палаты представителей Джонсоном", — продолжил Петр Порошенко.

Народный депутат от парламентской фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале сообщил, что командировка была якобы отменена по распоряжению вице-спикера Верховной Рады Александра Корниенко. Он также поделился соответствующим документом.

Бывшего президента Украины не выпустили из страны в командировку Фото: Алексей Гончаренко / Telegram

Официальных комментариев от парламента по этому поводу не прозвучало на момент публикации материала.

Напомним, что в мае 2022 года у Петра Порошенко также были проблемы с выездом из страны. Ему дважды было отказано, однако на третий раз пограничники его пропустили. Пятый президент отправился в Нидерланды на саммит Европейской народной партии. Его соратники назвали "правовым беспределом" запрет на пересечение границы.