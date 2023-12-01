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Политика

"Ситуация чрезвычайно сложная": Порошенко заявил, что его не выпустили из Украины (видео)

Петр Порошенко, командировка, выезд из страны, бывший президент Украины, запрет на выезд, пограничники
Фото: Петр Порошенко / Instagram | Бывшего президента Украины не выпустили из страны в командировку

По словам бывшего президента, у него были официальные договоренности о командировке в Польшу и США, однако позже это решение было отменено. Такие действия политик назвал "антиукраинской диверсией".

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Бывший президент Петр Порошенко заявил, что его не выпустили на границе из Украины, хотя у него была командировка в Польшу и США. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook 1 декабря.

Порошенко назвал происходящее на границе "антиукраинской диверсией". Политик заявил, что у него была подписанная председателем Верховной Рады командировка. Несмотря на это его не выпустили.

"Опять театр абсурда на границе. Я далек от мысли, что пограничники действовали по собственной инициативе. Каждый может сам догадаться, кто же отменил документ, подписанный спикером парламента", — заявил Петр Порошенко.

Порошенко заявил, что в Польше у него была назначена встреча, связанная со страйком перевозчиков. Это должен был быть разговор о снятии блокады украинских перевозчиков.

После этого политик планировал посетить Соединенные Штаты Америки, где речь, по его словам, пошла бы об обеспечении финансирований военной помощи.

"Ситуация чрезвычайно сложная. Поэтому акцент в программе — на проблемных республиканцах. Сорвана моя встреча с новым спикером палаты представителей Джонсоном", — продолжил Петр Порошенко.

Народный депутат от парламентской фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале сообщил, что командировка была якобы отменена по распоряжению вице-спикера Верховной Рады Александра Корниенко. Он также поделился соответствующим документом.

Петр Порошенко, командировка, выезд из страны, бывший президент Украины, запрет на выезд, пограничники Fullscreen
Бывшего президента Украины не выпустили из страны в командировку
Фото: Алексей Гончаренко / Telegram

Официальных комментариев от парламента по этому поводу не прозвучало на момент публикации материала.

Напомним, что в мае 2022 года у Петра Порошенко также были проблемы с выездом из страны. Ему дважды было отказано, однако на третий раз пограничники его пропустили. Пятый президент отправился в Нидерланды на саммит Европейской народной партии. Его соратники назвали "правовым беспределом" запрет на пересечение границы.