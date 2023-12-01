"Ситуація надзвичайно складна": Порошенко заявив, що його не випустили з України (відео)

За словами колишнього президента, у нього були офіційні домовленості про відрядження до Польщі та США, однак пізніше це рішення було скасовано. Такі дії політик назвав "антиукраїнською диверсією".

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Колишній президент Петро Порошенко заявив, що його не випустили на кордоні з України, хоча в нього було відрядження до Польщі та США. Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook 1 грудня.

Порошенко назвав те, що відбувається на кордоні, "антиукраїнською диверсією". Політик заявив, що в нього було підписане головою Верховної Ради відрядження. Незважаючи на це його не випустили.

"Знову театр абсурду на кордоні. Я далекий від думки, що прикордонники діяли за власною ініціативою. Кожен може сам здогадатися, хто ж скасував документ, підписаний спікером парламенту", — заявив Петро Порошенко.

Порошенко заявив, що в Польщі у нього була призначена зустріч, пов'язана зі страйком перевізників. Це мала бути розмова про зняття блокади українських перевізників.

Після цього політик планував відвідати Сполучені Штати Америки, де йшлося б, за його словами, про забезпечення фінансування військової допомоги.

"Ситуація надзвичайно складна. Тому акцент у програмі — на проблемних республіканцях. Зірвана моя зустріч із новим спікером палати представників Джонсоном", — продовжив Петро Порошенко.

Народний депутат від парламентської фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі повідомив, що відрядження було нібито скасоване за розпорядженням віце-спікера Верховної Ради Олександра Корнієнка. Він також поділився відповідним документом.

Колишнього президента України не випустили з країни у відрядження Фото: Алексей Гончаренко / Telegram

Офіційних коментарів від парламенту з цього приводу не прозвучало на момент публікації матеріалу.

Нагадаємо, що в травні 2022 року в Петра Порошенка також були проблеми з виїздом із країни. Йому двічі було відмовлено, проте втретє прикордонники його пропустили. П'ятий президент вирушив до Нідерландів на саміт Європейської народної партії. Його соратники назвали "правовим свавіллям" заборону на перетин кордону.