"Катастрофы не произошло": Маркарова прокомментировала слухи об отмене выступления Зеленского в США (видео)

Представительница дипломатического ведомства не объяснила, планировалось ли выступление самого руководителя украинского государства, хотя его брифинг анонсировался.

Посол в США Оксана Маркарова отметила, что в связи с отменой выступления президента Украины Владимира Зеленского перед сенаторами США ничего катастрофического не произошло. Об этом она рассказала в эфире национального телемарафона.

Она отметила, что 5 декабря была запланирована встреча и ряд внутренних, закрытых брифингов. На этих мероприятиях выступали различные представители администрации президента США.

Маркарова отметила, что таких событий было большое количество. Представители Украины примут участие в одном из них. Она не объяснила, планировалось ли выступление самого руководителя украинского государства, хотя его брифинг анонсировался.

"Сегодня таких брифингов было очень много", — сообщила она.

Дипломат отметила, что на этих мероприятиях обсуждались не только вопросы Украины. Это были и внутренние вопросы США. По ее словам, проводятся не только видеобрифинги, когда Конгресс приглашает. Во время визитов президент активно встречается с политиками.

Украинская делегация также провела "чрезвычайно большое количество очных брифингов". Представители нашего государства планируют и в дальнейшем реализовать планы и работу в Конгрессе 6 декабря.

Секретный брифинг в США: выступление Зеленского

На заседании сенаторов в США намеревался выступить президент Украины Владимир Зеленский, но в последний момент все изменилось. Чак Шумер, лидер большинства в Сенате, в комментарии журналисту CNN сообщил об этом. Встреча была назначена после того, как сенаторы-республиканцы высказались о своей готовности провалить голосование за пакет помощи в 106 млрд долларов на помощь Израилю и Украине. Они требовали внести в него серьезные изменения в миграционную политику.

Напомним, 5 декабря Центр противодействия дезинформации сообщил, что россияне распространили новый фейк о вероятном бегстве Зеленского в США. Для "побега" якобы уже подготовлены все соответствующие документы. В качестве доказательства пропагандисты прикрепляют фото "сертификата" на имя главы государства о предоставлении американского гражданства.