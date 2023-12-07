"Происходили пытки": нардеп Дубинский на суде заявил, что в СИЗО ему сломали два ребра (видео)

Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале парламентария, Шевченковский районный суд Киева отказал адвокатам о внесении информации в ЕРДР про пытки и избиения. Ранее в полиции заявляли, что судмедэкспертиза не показала побоев.

Нардеп Александр Дубинский заявил, что ему сломали три ребра в Киевском СИЗО, где проходит его содержание под стражей в рамках производства по подозрению в государственной измене. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 7 декабря в Telegram-канале парламентария.

"У меня сломаны десятое и одиннадцатое ребро с левой стороны. Это фактически устанавливает пытки, которые происходили", — заявил Дубинский в зале суда.

В сообщении на канале Дубинского также говорится о том, что Шевченковский районный суд Киева отказал адвокатам о внесении информации в ЕРДР про пытки и избиения Дубинского, которые якобы имели место в следственном изоляторе.

Избиение Дубинского в СИЗО — что говорят в полиции

2 декабря адвокаты нардепа Александр Дубинского сообщили, что их клиента избили в Киевском СИЗО. На место прибыла "скорая". Медики констатировали множественные гематомы, а также подозрение на перелом ребра.

На следующий день, 3 декабря, в полиции Киева заявили, что сообщение об избиении Дубинского не повредилось после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Дело Дубинского

Напомним, 13 ноября ГБР и СБУ сообщили об уголовном производстве в отношении народного депутата Александра Дубинского по подозрению в государственной измене согласно статье 111 Уголовного кодекса.

По данным следствия, Дубинский был известен под кличкой "Буратино" и, предположительно, использовался российскими агентами для дестабилизации обстановки в стране, проведения информационных операций против участников Революции Достоинства и оказания воздействия на президентские выборы в США.