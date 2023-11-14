Фигурирует в трех уголовных делах: в ГБР рассказали подробности о подозрениях Дубинскому (видео)

За госизмену нардепу Александру Дубинскому грозит наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией приобретенного имущества.

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На днях народному депутату Александру Дубинскому объявили подозрение в государственной измене и участии в преступной организации, целью которой была дискредитация Украины на международной арене. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом в эфире Телемарафона сообщила пресс-секретарь Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян.

Дубинский — рекордсменом по количеству подозрений и дел, которыми занимается ГБР

"Это третье уголовное производство, в котором фигурирует как подозреваемый действующий народный депутат Украины. Ни в одном уголовном производстве он не признается, что он как-то причастен к совершению преступления", — отметила она.

Кроме того, пресс-секретарь ГБР вспомнила и историю о лечении отца Дубинского. По словам Сапьян, досудебное расследование по делу о служебном подлоге для выезда за границу уже завершено.

"И после того, как подозреваемый ознакомится с материалами дела, обвинительный акт попадет в суд", — добавляет спикер.

Еще одно уголовное производство, в котором также фигурирует Дубинский, касается организации незаконного пересечения границы в Европу родного брата гражданской жены.

"В этом уголовном производстве, где досудебное расследование еще продолжается, ему также была избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета", — сказала Сапьян.

Третье производство открыто по статье 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена.

Однако, по словам пресс-секретаря ГБР, есть еще одна статья, по которой подозревается нардеп — 255-я, касающаяся участия в преступной организации.

"Он участвовал в пресс-конференциях с экс-нардепами, целью которых была дискредитация Украины на международной арене для того, чтобы помешать вступлению Украины в НАТО и ЕС", — сказала спикер.

По словам Сапьян, у следствия есть факты что Дубинский посещал территорию России.

За государственную измену нардепу Александру Дубинскому грозит наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией приобретенного имущества.

Уголовные дела против Дубинского: детали

Напомним, в августе 2023 года СБУ и ГБР провели обыски у Дубинского по делу о незаконном выезде за границу. По мнению следствия, он покинул Украину, сопровождая своего отца на лечение. Отец, однако, путешествовал самостоятельно.

10 августа Печерский райсуд Киева определил меру пресечения для Александра Дубинского в виде личного обязательства на два месяца. Согласно постановлению суда Дубинский должен носить электронный браслет.

3 ноября Дубинскому было выдвинуто еще одно подозрение — в организации незаконного выезда за границу для мужчин призывного возраста. По версии следствия, депутат сумел нелегально отправить брата своей гражданской жены за границу.

13 ноября Дубинскому сообщили о подозрении в государственной измене и участии в преступной группировке. По данным следствия, он использовал псевдоним "Буратино" и был членом преступной организации, организованной главным управлением Генерального штаба Вооруженных Сил России (известной как ГРУ).

Напомним, Служба безопасности Украины расследует более 8 тыс. дел в отношении коллаборационистов. Фигурантами по делам проходят более 2,9 тыс. человек. За свою деятельность 330 человек уже получили приговоры суда.

Также в начале ноября в службе безопасности сообщили, что разоблачили имена 26 человек, которые пытали людей на Херсонщине. Среди них 25 жителей области, которые добровольно начали работать с врагом. Самому молодому из подозреваемых всего 21 год.