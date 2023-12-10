"Будет трудно": в НАТО заговорили о расширении границ на Восток в ближайшие годы, — СМИ

По словам заместителя генсека Альянса Мирчи Джоанэ, сначала соседние с Румынией страны и Грузию примут в Европейский Союз, после чего может случиться членство в евроатлантической семье.

В ближайшие несколько лет НАТО может расшириться и границы сдвинутся значительно восточнее. Об этом заявил заместитель генерального секретаря Альянса Мирча Джоанэ, передает Cotidianul

Свое мнение по этому поводу он озвучил во время презентации собственной книги "Битва за будущее Румынии. Мысли румына на вершине НАТО". В ходе мероприятия он затронул тему важности НАТО, а также полномасштабной войны в Украине, которая продолжается уже второй год. Мир оказался в сложной ситуации, из которой необходимо найти выход.

"Мы живем в настолько сложный исторический момент, что даже очень могущественные, очень богатые страны с очень компетентными правительствами испытывают трудности в управлении чрезвычайно сложной ситуацией", — говорится в сообщении.

Высокопоставленный представитель НАТО уверен, что уже через несколько лет Украине, Молдове, Грузии, Западным Балканам, а также остальным соседям Румынии удастся присоединиться к Европейскому Союзу, а потом, возможно, и к евроатлантической семье. В результате Бухарест больше не будет являться восточной границей Запада, а окажется в самом центре Европы. После этого, говорит Мирча Джоанэ, отношение к Румынии должно измениться.

"С географической точки зрения, война в Украине, которая будет продолжаться еще некоторое время, имеет косвенное, но очень прямое влияние на баланс Европы. Это будет трудно, но я убежден, что мы впервые будем иметь всех наших соседей (в европейской семье, — ред.), и Румыния больше не будет восточной границей Запада", — продолжает Мирча Джоанэ.

Напомним, 9 декабря сообщалось, что в Конгрессе США пытаются срочно принять закон, который не даст кандидату в президенты Дональду Трампу разрушить членство Вашингнтона в НАТО. В то же время, в статье The New York Times отметили, что пока что не ясно, будет ли этот закон соответствовать Конституции.