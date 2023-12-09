Приход Трампа к власти и распад НАТО: эксперты оценили возможные последствия выборов в США, — NYT

В Конгрессе пытаются срочно принять закон, который не даст Трампу разрушить членство США в НАТО, говорится в статье The New York Times. Но не ясно, будет ли этот закон соответствовать Конституции.

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9 декабря эксперты The New York Times проанализировали возможности Дональда Трампа ликвидировать НАТО в случае, если он победит на выборах президента США осенью 2024 года. Объяснили, что президент может это сделать единолично, не спрашивая Конгресс. Об угрозах для Североатлантического альянса говорится в статье на портале NYT.

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Эксперты напомнили заявления Дональда Трампа во время его предыдущего пребывания на посту президента США. В частности, тогда он делал замечания странам-членам Альянса: утверждал, что они задолжали деньги на содержание войск НАТО. Кроме того, однажды политик заявил, что подумает, будет ли защищать эти страны в случае атаки извне. При этом сказал, что сначала, возможно, подождет, пока они рассчитаются с долгами.

Относительно того, какие планы относительно НАТО имеет Трамп и его команда из Республиканской партии, четкой информации нет, отмечается в статье. На предвыборном сайте есть намек, что будут что-то делать. Но не детализируется, что именно.

"Мы должны завершить процесс, который мы начали под моей администрацией, фундаментально переоценив цель и миссию НАТО".

В то же время есть угроза, что Трамп действительно попытается принять кардинальное решение. "В Европе существует большой страх, что второе президентство Трампа приведет к фактическому выходу Соединенных Штатов из НАТО", — так заявил Джеймс Г. Ставридис, экс-верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО (2009-2013).

Между тем, пояснили эксперты The New York Times, в законодательстве США предусмотрено, что Конгресс должен одобрить вступление в Альянс. Но нигде не указано, какова процедура выхода из этой организации.

Дональд Трамп, если захочет вывести США из НАТО, может подписать соответствующий указ, написали авторы издания. Против этого решения будут серьезные судебные иски, Конгресс будет протестовать, но судебные разбирательства займут определенное время.

Чтобы представитель Республиканской партии не смог принять такое единоличное решение, Конгресс решил поддержать "Закон о разрешении на национальную оборону". Если это закон примут, то смогут защитить членство США в НАТО. Однако всех проблем это не решит.

"В законе говорится, что президент не имеет права выводить Соединенные Штаты из НАТО без одобрения Конгресса. Но вопрос о том, позволяет ли Конституция такое связывание рук президента, также является спорным", — отметили авторы статьи.

Пока что риторика Трампа сосредоточена исключительно на внутренних интересах США, напомнили в NYT позицию политика.

"Моим наивысшим приоритетом, всегда была и будет оставаться Америка на первом месте — защита нашей собственной страны, наших собственных границ, наших собственных ценностей и наших собственных людей, включая их рабочие места и благополучие", — говорил он в предвыборных заявлениях.

Выборы в США — детали

Отметим, президентские выборы в США состоятся осенью 2024 года. Согласно последним опросам американцев, за год до выборов Дональд Трамп имеет на 4% больше сторонников, чем действующий президент Джо Байден.

Однопартийцы Дональда Трампа несколько раз подряд блокировали выделение средств для помощи Украине. Речь идет о 61 млрд долл., которые должны были пойти на вооружение и бюджетную поддержку. Последнее голосование состоялось 6 декабря: тогда Байден объяснил, что возможно участие американской армии в боевых действиях в Европе, но сенаторы к нему не прислушались.

Напоминаем, издание The Hill опубликовало текущий анализ российско-украинской войны. Пришли к выводу, что в 2025 году уже не будут ждать победы Украины и склонять к плану Б.