Прихід Трампа до влади і розпад НАТО: експерти оцінили можливі наслідки виборів в США, - NYT

У Конгресі намагаються терміново прийняти закон, який не дасть Трампу зруйнувати членство США в НАТО, ідеться у статті The New York Times. Але не зрозуміло, чи відповідатиме цей закон Конституції.

Related video

9 грудня експерти The New York Times проаналізували можливості Дональда Трампа ліквідувати НАТО у випадку, якщо він переможе на виборах президента США восени 2024 року. Пояснили, що президент може це зробити одноосібно, не питаючи Конгресу. Про загрози для Північноатлантичного альянсу ідеться у статті на порталі NYT.

Важливо

"Не можемо дозволити": Байден балотується на другий термін через Трампа

Експерти нагадали заяви Дональда Трампа під час його попереднього перебування на посту президента США. Зокрема, тоді він робив зауваження країнам-членам Альянсу: стверджував, що вони заборгували гроші на утримання військ НАТО. Крім того, одного разу політик заявив, що подумає, чи захищатиме ці країни в випадку атаки ззовні. При цьому сказав, що спершу, можливо, почекає, поки вони розрахуються з боргами.

Щодо того, які плани щодо НАТО має Трамп та його команда з Республіканської партії, чіткої інформації немає, зазначається у статті. На передвиборчому сайті є натяк, що будуть щось робити. Але не деталізується, що саме.

"Ми повинні завершити процес, який ми розпочали під моєю адміністрацією, фундаментально переоцінивши мету та місію НАТО".

Водночас є загроза, що Трамп дійсно спробує прийняти кардинальне рішення. "В Європі існує великий страх, що друге президентство Трампа призведе до фактичного виходу Сполучених Штатів з НАТО", — так заявив Джеймс Г. Ставрідіс, ексверховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО (2009-2013).

Між тим, пояснили експерти The New York Times, у законодавстві США передбачено, що Конгрес має схвалити вступ до Альянсу. Але ніде не вказано, яка процедура виходу з цієї організації.

Дональд Трамп, якщо захоче вивести США з НАТО, може підписати відповідний указ, написали автори видання. Проти цього рішення будуть серйозні судові позови, Конгрес протестуватиме, але судові розгляди займуть певний час.

Щоб представник Республіканської партії не зміг прийняти таке одноосібне рішення, Конгрес вирішив підтримати "Закон про дозвіл на національну оборону". Якщо цей закон приймуть, то зможуть захистити членство США в НАТО. Однак усіх проблем це не вирішить.

"У законі йдеться, що президент не має права виводити Сполучені Штати з НАТО без схвалення Конгресу. Але питання про те, чи дозволяє Конституція таке зв'язування рук президента, також є спірним", — зауважили автори статті.

Поки що риторика Трампа зосереджена виключно на внутрішніх інтересах США, нагадали в NYT позицію політика.

"Моїм найвищим пріоритетом, завжди була і залишатиметься Америка на першому місці — захист нашої власної країни, наших власних кордонів, наших власних цінностей і наших власних людей, включаючи їхні робочі місця і благополуччя", — казав він у передвиборчих заявах.

Вибори в США — деталі

Зазначимо, президентські вибори в США відбудуться восени 2024 року. Згідно з останніми опитуваннями американців, за рік до виборів Дональд Трамп має на 4% більше прихильників, ніж чинний президент Джо Байден.

Однопартійці Дональда Трампа кілька разів поспіль блокували виділення коштів для допомоги Україні. Ідеться про 61 млрд дол., які мали піти на озброєння та бюджетну підтримку. Останнє голосування відбулось 6 грудня: тоді Байден пояснив, що можлива участь американської армії у бойових діях у Європі, але сенатори до нього не дослухалися.

Нагадуємо, видання The Hill опублікувало поточний аналіз російсько-української війни. Дійшли висновку, що у 2025 році вже не чекатимуть перемоги України і схилятимуть до плану Б.