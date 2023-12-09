Наступ лише у 2025: експерти пояснили, на що сподіватись Путіну та Україні, — The Hill

Західні країни можуть продовжувати надавати Україні оборонну зброю і чекати, що вона звільнить окуповані території, зауважили експерти The Hill. Однак потрібно думати, що робити, якщо цього не вийде.

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9 грудня група експертів видання The Hill підсумувала ситуацію, яка склалась у світі щодо війни в Україні. Експерти описали, які проблем має українська армія та влада, і що потрібно, щоб це здолати. Також зауважили, що в РФ є свої проблеми, але поки що складається враження, що президент Володимир Путін має шанс перемогти. Основні думки щодо російсько-української війни викладені у статті на порталі видання.

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У статті окреслили проблеми, з якими зустрічається Україна на зовнішньому на внутрішньому фронті. Зокрема на зовнішньому доводиться переконувати західний світ, що потрібно продовжити підтримку. Всередині країни, пишуть автори, немає помітного просування під час літньо-осіннього контрнаступу через повільні темпи надання зброї, відсутність переваги в повітрі та потужні укріплення росіян, які вони встигли звести. Тим часом Володимир Путін впевнений, що дочекається "зламу підтримки" і здобуде перемогу. Цю думку він вкотре повторив, коли заявляв про участь у президентських виборах весною 2024 року, нагадує автор The Hill.

Війна у 2024 році — прогнози

The Hill процитувало думку чотирьох експертів, які спробували спрогнозувати, як потрібно діяти Україні та Заходу у 2024 році.

1. Науковий співробітник Центру аналізу європейської політики (CEPA) Федеріко Борсарі зауважив, що не вірить в перемогу РФ. Втім визнав, що ЗС Росії вдалось вистояти під тиском контрнаступальних дій ЗСУ, але стоять на місці і не отримують стратегічних переваг.

"Жодних стратегічних результатів поки що не досягнуто. Але водночас [Росія] певною мірою протистояла ударній хвилі провалів, які ми спостерігали за останні два роки".

Також Борсарі застеріг, що РФ почне використовувати нові, неочевидні атаки. Зокрема, "може вдатися до більш тонких енергій, стратегій і тактик", щоб послабити підтримку України.

2. Старша наукова співробітниця Центру стратегічних і міжнародних досліджень Кетлін МакІнніс пояснила, що у новому році Україні потрібно змінити тактику. Наприклад, потрібно зрозуміти, яким способом можна пройти фортифікації, які набудувала РФ на окупованих територіях. Також зауважила, що ЗСУ має отримати ще більше артилерійських снарядів та пристроїв для розмінування. Однак, за наявності всієї потрібної зброї, ситуація не полегшиться.

"Будь-якій західній армії буде важко пробити крізь густі ряди такої чисельної армії, як російська", — сказала експертка.

3. Директор із зовнішньої політики Інституту Брукінгса Майкл О'Генлон поглянув далі — до 2025 року. На його думку, США повинні продовжити підтримувати Україну у 2024 році. Це і далі має бути "оборонна зброя", яка дасть можливість відвоювати окуповані території, "не вдаючись до вічної війни".

Однак у 2025 потрібно буде перейти до альтернативного плану Б, зауважив О'Генлон, не деталізуючи, в чому ж він полягає.

"Якщо на цьому етапі війна все ще залишається в глухому куті, Сполученим Штатам слід серйозно розглянути план Б", — процитувало видання думку експерта.

4. Старший науковий співробітник CEPA Стівен Хоррелл підсумував: Путін навмисно затягує час, тому що впевнений у небажання Заходу зазнавати збитків через війну в Україні.

"Путін дійсно відчуває, що час на його боці, що тривала війна грає йому на користь. Тому що він завжди розраховував, що Захід не має бажання зазнавати збитків або нести витрати, які, на його думку, має Росія", — резюмував Хоррел.

Зазначимо, у листопаді видання The Wall Street Journal опублікувало свій прогноз на 2024 рік. У прогнозі ідеться про те, що Україні у новому році потрібно зосередитись на обороні. Тимчасом як Росія матиме певне просування на лінії фронту, але незначне. У грудні з'явилась нова публікація. У ній автори наголошували, що новий наступ ЗСУ можливий не раніше 2025 року.

Нагадуємо, 9 грудня розвідка Естонії повідомила, що РФ нарощує кількість військових, та пояснила, навіщо це робиться. Також припустили, що найближчим часом можливі нові наступальні дії росіян: про це свідчать деякі переміщення підрозділів ЗС Росії.