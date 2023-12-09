Наступление только в 2025: эксперты объяснили, на что надеяться Путину и Украине, — The Hill

Западные страны могут продолжать предоставлять Украине оборонительное оружие и ждать, что она освободит оккупированные территории, отметили эксперты The Hill. Однако нужно думать, что делать, если этого не случится.

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9 декабря группа экспертов издания The Hill подытожила ситуацию, которая сложилась в мире относительно войны в Украине. Эксперты описали, какие проблемы имеет украинская армия и власть, и что нужно, чтобы это преодолеть. Также отметили, что у РФ есть свои проблемы, но пока складывается впечатление, что президент Владимир Путин имеет шанс победить. Основные мысли относительно российско-украинской войны изложены в статье на портале издания.

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В статье обозначили проблемы, с которыми встречается Украина на внешнем и на внутреннем фронте. В частности на внешнем приходится убеждать западный мир, что нужно продолжить поддержку. Внутри страны, пишут авторы, нет заметного продвижения во время летне-осеннего контрнаступления из-за медленных темпов предоставления оружия, отсутствия преимущества в воздухе и мощных укреплений россиян, которые они успели возвести. Между тем Владимир Путин уверен, что дождется "слома поддержки" и одержит победу. Эту мысль он в очередной раз повторил, когда заявлял об участии в президентских выборах весной 2024 года, напоминает автор The Hill.

Война в 2024 году — прогнозы

The Hill процитировало мнение четырех экспертов, которые попытались спрогнозировать, как нужно действовать Украине и Западу в 2024 году.

1. Научный сотрудник Центра анализа европейской политики (CEPA) Федерико Борсари отметил, что не верит в победу РФ. Впрочем, признал, что ВС России удалось выстоять под давлением контрнаступательных действий ВСУ, но они стоят на месте и не получают стратегических преимуществ.

"Никаких стратегических результатов пока не достигнуто. Но в то же время [Россия] в определенной степени противостояла ударной волне провалов, которые мы наблюдали за последние два года".

Также Борсари предостерег, что РФ начнет использовать новые, неочевидные атаки. В частности, "может прибегнуть к более тонким энергиям, стратегиям и тактикам", чтобы ослабить поддержку Украины.

2. Старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований Кэтлин Макиннис объяснила, что в новом году Украине нужно изменить тактику. Например, нужно понять, каким способом можно пройти фортификации, которые настроила РФ на оккупированных территориях. Также отметила, что ВСУ должны получить еще больше артиллерийских снарядов и устройств для разминирования. Однако, при наличии всего необходимого оружия, ситуация не облегчится.

"Любой западной армии будет трудно пробить сквозь густые ряды такой многочисленной армии, как российская", — сказала эксперт.

3. Директор по внешней политике Института Брукингса Майкл О'Хенлон посмотрел дальше — до 2025 года. По его мнению, США должны продолжить поддерживать Украину в 2024 году. Это и дальше должно быть "оборонительное оружие", которое даст возможность отвоевать оккупированные территории, "не прибегая к вечной войне".

Однако в 2025 нужно будет перейти к альтернативному плану Б, заметил О'Генлон, не детализируя, в чем же он заключается.

"Если на этом этапе война все еще остается в тупике, Соединенным Штатам следует серьезно рассмотреть план Б", — процитировало издание мнение эксперта.

4. Старший научный сотрудник CEPA Стивен Хоррелл подытожил: Путин намеренно затягивает время, потому что уверен в нежелании Запада нести убытки из-за войны в Украине.

"Путин действительно чувствует, что время на его стороне, что длительная война играет ему на пользу. Потому что он всегда рассчитывал, что Запад не имеет желания нести убытки или нести расходы, которые, по его мнению, имеет Россия", — резюмировал Хоррел.

Отметим, в ноябре издание The Wall Street Journal опубликовало свой прогноз на 2024 год. В прогнозе говорится о том, что Украине в новом году нужно сосредоточиться на обороне. В то время как Россия будет иметь определенное продвижение на линии фронта, но незначительное. В декабре появилась новая публикация. В ней авторы отмечали, что новое наступление ВСУ возможно не ранее 2025 года.

Напоминаем, 9 декабря разведка Эстонии сообщила, что РФ наращивает количество военных, и объяснила, зачем это делается. Также предположили, что в ближайшее время возможны новые наступательные действия россиян: об этом свидетельствуют некоторые перемещения подразделений ВС России.