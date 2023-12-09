Демонстрируют свои намерения: разведка Эстонии рассказала, почему РФ увеличивает армию

В эстонской разведке считают, что есть две причины для увеличения численности армии в РФ. Вероятно, что таким образом Россия пытается "привести ситуацию в соответствие с реальностью".

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В начале декабря Владимир Путин издал указ, которым увеличил численность армии РФ на 170 тысяч человек. В эстонской разведке считают, что на это есть две причины. Об этом рассказал глава эстонской разведки Антс Кивисельг, пишет ERR.

По словам Кивисельга, РФ заявляет об увеличении армии за счет военнослужащих-контрактников. То есть, объявлять призыв в России не планируют.

Впрочем вероятно, что в армии РФ уже служит заявленное количество человек, а подписанным указом власти России пытаются "привести ситуацию в соответствие с реальностью".

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Однако разведка не исключает варианта, что Российская Федерация таки планирует увеличивать количество своей армии. В частности, оккупанты объявляли о создании Московского и Ленинградского военных округов. Это может привести к увеличению присутствия оккупантов у украинских границ.

Вместе с информацией об увеличении армии Россия заявляет об увеличении оборонного бюджета. По мнению разведки, так Россия пытается продемонстрировать свои намерения относительно продолжения войны в Украине и свое соперничество с Западом.

Увеличение российской армии: что известно

Последний раз российский президент увеличил численность армии РФ в начале декабря этого года — до 2 209 130 человек, из которых военнослужащие — 1 320 000 человек. В Минобороны России назвали такие меры необходимыми из-за усиления угрозы. Собственно, они заявляли об увеличении присутствия НАТО у своих границ.

Перед этим Владимир Путин менял численность армии в августе прошлого года. Документом, который вступил в силу 1 декабря 2023 года, предполагалось, что личный состав армии РФ увеличится на 137 тысяч человек. В Украине на такие заявления отреагировали с иронией и отметили, что теперь России нужно закупить больше мешков для трупов.

Увеличивать армию оккупанты планировали поэтапно до 2026 года. В российском Минобороны говорили, что это будет происходить постепенно вместе с развитием полигонов и поставкой нового вооружения.

Напомним, что российская армия систематически несет потери из-за боевых действий на территории Украины. Для того, чтобы компенсировать это, РФ вербует на войну с Украиной нелегальных мигрантов.

Кроме того, РФ отправляет на войну заключенных россиян. По информации российских журналистов, из колоний на фронт было отправлено более 100 тысяч осужденных.