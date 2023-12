"Не можемо дозволити": Байден балотується на другий термін через Трампа

За словами американського президента, у разі приходу його візаві до влади, можуть відбутися радикальні процеси, такі як переслідування політичних опонентів, придушення протестів на вулицях і створення таборів для нелегальних мігрантів.

Related video

Президент США Джо Байден заявив, що він би міг обмежитися одним терміном, якби 45-й президент Дональд Трамп не прагнув повернутися в Білий дім. Про це пише американська газета The New Your Times.

Під час збору коштів на виборчу кампанію в Бостоні, Байден пояснив свій намір балотуватися на повторний термін, ґрунтуючись на бажанні здобути перемогу над Трампом вдруге і запобігти його поверненню до влади. Байден підкреслив, що вважає можливе повернення Трампа загрозою для американської демократії.

"Якби Трамп не балотувався, я не впевнений, що став би балотуватися. Але ми не можемо дозволити йому перемогти", — заявив Байден.

Згодом, повернувшись до Білого дому пізно ввечері, він змінив свою позицію перед журналістами. На запитання про те, чи планував би він балотуватися за відсутності Трампа, він зазначив: "Мабуть, так. Але, ви розумієте, він бере участь, і мені потрібно це робити". На запитання, чи відмовився б він від участі у виборах, якби Трамп цього зробив, Байден відповів: "Зараз — ні".

Як зазначає видання, такі заяви президента з'явилися в момент, коли, згідно з опитуваннями, більшість демократів воліли б бачити іншого кандидата від своєї партії на виборах наступного року, а не Байдена, якому виповнився 81 рік минулого місяця. Опитування, проведене CNN у серпні, показало, що 67 відсотків демократів і незалежних, які віддали перевагу демократам, підтримували б іншого кандидата, а 70 відсотків вважали вік, здоров'я і здібності головними причинами занепокоєння щодо роботи Байдена.

Важливо

Трамп може укласти тіньову угоду з Кремлем і віддати РФ території України, — посол

Хоча під час своєї передвиборчої кампанії 2020 року Байден називав себе "мостом" до наступного покоління, натякаючи на можливість працювати лише один термін, тепер він дійшов висновку, що в нього є всі шанси повторно перемогти Трампа, що й виправдовує його рішення балотуватися знову. Єдині несерйозні конкуренти на демократичних праймеріз представлені в особі Діна Філліпса з Міннесоти та письменниці Маріанни Вільямсон.

Крім того, як повідомляє видання, у вівторок, 5 грудня, президент США звинуватив Трампа в радикальних намірах на випадок його повернення на посаду. Серед іншого, Трамп і його прихильники нібито обговорювали переслідування політичних опонентів і колишніх помічників, які критикували його; скасування захисту на держслужбі для багатьох чиновників із метою зміцнити їхню лояльність; створення таборів для нелегальних іммігрантів; відмову від зобов'язань за договорами з НАТО; і застосування військових для придушення протестів на вулицях.

"Трамп уже не приховує своїх планів", — зазначив Байден на останньому зборі коштів. "Він відкрито заявляє, що збирається робити. Він не ховає це".

Президент наголосив, що Трамп обіцяв "помсту" передбачуваним ворогам, планував скасувати Закон про доступну охорону здоров'я, підтримував обмеження на аборти, і погрожував "очищенням" Вашингтона, використовуючи вирази, які президент порівняв із риторикою Гітлера і нацистів у 1930-х роках.

"Він не з'явився на моїй інавгурації, і я не можу сказати, що розчарувало", — розповів президент на останньому заході. "По-моєму, — додав він під оплески, — він не з'явиться і на моїй наступній інавгурації".

Нагадаємо, 15 листопада стало відомо, що Суддя американського штату Мічиган ухвалив рішення, що 45-й президент США Дональд Трамп може залишитися в первинних бюлетенях штату президентських виборів-2024.

Раніше, 6 листопада, у ЗМІ повідомили, що експрезидент США Дональд Трамп уже визначився з тим, кого він планує притягнути до суду в разі його перемоги у виборах 2024 року. Зокрема йшлося про колишніх чиновників із його адміністрації.