Удалось пообщаться: Зеленский встретился с Орбаном в Аргентине (видео)

Украинский президент Владимир Зеленский встретился с венгерским премьер-министром во время инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея.

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Аргентине. Об этом сообщили в Сенате Аргентины.

Во время инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея Зеленский встретился с Орбаном и коротко пообщался. Подробности разговора пока неизвестны.

Президент Владимир Зеленский в Аргентине: что известно

10 декабря стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский поехал на инаугурацию президента Аргентины Хавьера Милея. По сообщению СМИ, во время визита планируются несколько встреч. Цель Зеленского — созвать глобальный мирный саммит и продвинуть украинскую формулу мира. Президент Украины уже встретился с премьер-министром Кабо-Верде Улиссом Коррейа-и-Сильвой, в частности он поблагодарил его за поддержку украинских инициатив.

Около 2 часов ночи по местному времени 10 декабря самолет украинской делегации приземлился в Буэнос-Айресе. Вместе с Зеленским на борту находилось 46 пассажиров.

Позже стало известно, что Владимир Зеленский, находясь с визитом в Аргентине, провел телефонный разговор с французским президентом Эммануэлем Макроном. Два лидера обсудили приоритетные потребности и следующий французский оборонный пакет, который "значительно усилит огневую мощь Украины". Кроме этого, обсуждались вопросы "зернового коридора" и важность открытия переговоров о вступлении Украины в ЕС на саммите Европейского совета.

Напомним, 10 декабря президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в Аргентине провел встречи с президентом Парагвая Сантьяго Пеньи, президентом Уругвая Луисом Лакалье Поу и президентом Эквадора Даниэлем Нобоа.