США докажут, что российская армия похищала и пытала гражданских в Украине, — эксперт

Американские следователи могут попытаться установить ответственность не только отдельных представителей армии РФ, а их высших командиров.

После объявления подозрения четырем лицам, воюющим в Украине на стороне армии РФ, из-за похищения и пыток гражданина США, Украина может более убедительно говорить о российской практике задержания и удержания гражданских жителей. Об этом в комментарии Фокусу рассказал адвокат, эксперт Медийной инициативы за права человека Андрей Яковлев в материале "Пожизненный срок. Минюст США впервые в истории предъявил обвинения российским военным".

"Фактически независимый орган — Министерство юстиции США может описать и установить российскую практику задержания гражданских во время оккупации. Тогда известная нам практика будет подтверждаться не только украинскими инстанциями и правозащитными организациями, но и судебной системой страны, которой доверяют в мире. Как следствие — больше людей в демократических странах узнают о том, что происходит на территории Украины", — говорит Фокусу Яковлев.

Также американские следователи могут попытаться установить ответственность не только отдельных представителей армии РФ, а их высших командиров.

Напомним, США подготовили обвинения гражданам РФ на днях, сообщил генеральный прокурор и министр юстиции США Меррик Гарланд. Речь идет о том, что во время оккупации Херсонской области в селе Мыловое весной 2022 года российские военные похитили гражданина США, держали его десять дней, жестоко пытали. Причастными к этому эпизоду считают четырех представителей армии России — Сурена Мкртчяна, Дмитрия Будника, а также Валерия и Назара. Они объявлены в международный розыск. В случае доказательства вины им грозит максимальное наказание — пожизненное заключение.

Больше читайте в материале Фокуса "Пожизненный срок. Минюст США впервые в истории выдвинул обвинения российским военным".