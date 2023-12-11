"Продолжаем диалог": Кулеба анонсировал первую с начала войны встречу с главой МИД Венгрии

По словам украинского дипломата, Киев изменил свое законодательство по требованиям Будапешта и этот факт должен уважаться. Состоятся переговоры в понедельник.

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба впервые с начала полномасштабной войны встретится с венгерским коллегой Петером Сийярто. Об этом он заявил перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам 11 декабря.

По его словам, встреча должна состояться в понедельник. Два дипломата впервые за время российского вторжения лично встретятся и обсудят вопросы, которые накопились.

Это знаковое событие и означает, что Киев продолжает разговаривать с Будапештом, отметил глава МИД Украины. Также важно, что это происходит накануне саммита лидеров ЕС.

"Мы продолжаем диалог и говорим с Венгрией. И как я сказал, Украина изменила свое законодательство относительно образования и использования языков национальных меньшинств таким образом, как этого хотела Венгрия. Этот факт должен уважаться", — заявил Дмитрий Кулеба.

Отдельно украинский дипломат добавил, что в решении Европейской комиссии были четкие условия о том, какие Украина должна внести изменения в законодательство с соответствие с рекомендациями Венецианской комиссии. Киев учел все ключевые рекомендации и выполнил их.

Сам Петер Сийярто никак не комментировал предстоящую встречу, однако на своей странице в социальной сети Facebook заявил, что во время заседания Совета ЕС темой дебатов будет в основном Украина.

"Большое количество европейских политиков хотят принять важные решения, которые совершенно не подготовлены и не имеют стратегического консенсуса относительно будущего Европы. Мы будем продолжать принимать решения в европейских и национальных интересах и не поддадимся никакому давлению", — говорится в сообщении.

Напомним, 6 декабря Петер Сийярто ответил главе МИД Германии Анналене Бербок, почему Венгрия против членства Украины в ЕС. По словам венгерского дипломата, позиция Будапешта якобы продумана и обоснована, а вот глава немецкой дипломатии не совсем досконально может понимать ситуацию, которая сложилась.