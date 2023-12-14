Зеленского не пригласили выступить на саммите ЕС вживую, чтобы не сердить Орбана, — Politico

Обращаясь к европейским политикам по видеосвязи, президент Зеленский напомнил о причинах войны и попросил не предавать украинцев и их веру в Европу.

В Брюсселе в четверг, 14 декабря, открылся саммит ЕС, основное внимание на котором приковано к Украине и венгерскому премьеру Виктору Орбану. Об этом пишет Politico.

Ключевыми мерами поддержки Киева евродепутаты считают выделение 50 миллиардов евро для пострадавшей от войны экономики Украины и переговоры о ее вступлении в ЕС. Однако венгерский премьер снова блокирует оба вопроса, что может, по словам некоторых экспертов, продлить саммит еще на один день.

Как сообщали собственные источники издания, президент Украины Владимир Зеленский хотел лично присутствовать на саммите и до вечера 13 декабря это считалось вопросом решенным. Однако, как стало известно, решили отложить приглашение в Брюссель из-за опасения антагонистической реакции Орбана. Поэтому Зеленский выступил на саммите в режиме онлайн.

В видеообращении президент Украины сообщил лидерам Евросоюза, что 14 декабря — это день, когда "решимость принимать решение будет либо в Брюсселе, либо в Москве", и напомнил об "обещанном".

Зеленский сказал, что это решение "не о том, что нужно политикам, а о том, что нужно людям" — как тем, кто воюет в Украине, так и тем, кто живут в Европе и верят, что ЕС сможет "избежать возврата в старые времена бесконечных бесплодных разногласий".

"10 лет назад в Украине люди поднялись под флагами Евросоюза… Я прошу вас сегодня об одном — не предавайте народ и его веру в Европу", — напомнил Зеленский лидерам ЕС о причинах войны со стороны РФ.

Президент Украины призвал Брюссель оставить Путина недовольным договоренностями.

ЕС и Украина

Президент Европейского парламента Роберта Метсола заявила, что на ЕС лежит "политическая и моральная ответственность" сделать следующий шаг, когда дело касается Украины.

"Когда условия соблюдены, когда требования достигнуты, тогда нам нужно подкрепить наши слова действиями", — подчеркнула она.

И добавила, что Украина и Молдова добились успехов "в самых трудных обстоятельствах", и следующим шагом должно стать начало переговоров о вступлении. Это решение, по ее словам, "не будет вызвано политической целесообразностью или какими-либо ускоренными мерами", а будет "основано на заслугах".

Несмотря на резкое противодействие Венгрии, о котором утром 14 декабря неоднократно повторил премьер Орбан, Метсола выразила надежду, что ЕС сможет продемонстрировать единство.

Президента Европарламента дополнила премьер-министр Латвии Эвика Силиня, которая заявила, что Европейский Союз должен поддержать Украину "в военном, финансовом и политическом отношении", поскольку решения по Украине касаются всей Европы.

"Первое и самое важное решение — начать переговоры о расширении с Украиной и Молдовой, поскольку они выполнили все требования. Двадцать шесть стран уже могут прийти к согласию, и ЕС не может полагаться на кого-то, кто ставит под угрозу будущее Европы. Может быть, есть момент, когда нам придется вести переговоры, но уже не об Украине, а о ком-то еще, кто не хочет идти вперед", — заметила она.

Саммит ЕС — что известно

По информации Politico, на повестке дня саммита будут долгосрочный бюджет ЕС, оборона, санкции против России, Ближний Восток.

Так, последнее предложение председателя Евросовета Шарля Мишеля сокращает запрос Еврокомиссии на получение новых денег с 66 миллиардов евро до 22,5 миллиарда евро, а также дополнительные денежные средства для покрытия растущих процентных ставок по наличным средствам после пандемии. Это уступка бережливым странам, в основном из Северной Европы, которые стремятся сократить новое финансирование до минимума.

"Больший акцент на перераспределение сил и более четкое понимание приоритетов появляются (в дискуссии между лидерами. — Ред.)", — сказал представитель ЕС, имея в виду требование североевропейских государств во главе с Германией перераспределить финансирование из бюджета на 2021-2027 годы для покрытия непредвиденных расходов.

Заключение соглашения о дополнительном финансировании новых приоритетов позволит лидерам ЕС сосредоточить свои усилия на самом сложном вопросе — плане продления поддержки Украины до 2027 года.

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В то же время венгерский лидер Виктор Орбан наложил вето на гранты Киеву на сумму 17 миллиардов евро и кредиты на 33 миллиарда евро, которые являются частью пополнения бюджета.

Однако комиссар ЕС по бюджету Йоханнес Хан исключил дальнейшие подачки Венгрии на фоне слухов о том, что Виктор Орбан потребует больше денег от ЕС в обмен на то, что он снимет свое вето на начало переговоров о вступлении Украины.

"Все еще существуют обязательства, которые не были выполнены ни правильно, ни своевременно", — написал Хан в письме и подтвердил, что Венгрия не отвечает условиям для получения дополнительного финансирования ЕС, которое было заблокировано из-за проблем страны в вопросах верховенства закона.

Он напомнил, что около 11,7 миллиарда евро финансирования ЕС остаются замороженными из-за продолжающихся споров между Брюсселем и Будапештом по поводу введенных Орбаном ограничений академических свобод; закона о защите детей, который многие считают гомофобным; обращения властей с лицами, ищущими убежища, и др.

Напомним, 13 декабря премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна не будет блокировать начало переговоров о вступлении Украины в Европейский союз. Однако он считает, что Украина не готова к такому шагу.

Ранее, 12 декабря, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что нет ни одной европейской страны, которая не хотела бы видеть Киев в составе ЕС.