В ЕС приняли решение начать переговоры с Украиной: появилась реакция Зеленского

По словам председателя ЕС Шарля Мишеля, решение европейских лидеров является "явным сигналом надежды" для ряда отдельных стран и всего континента.

В четверг, 14 декабря, Европейский совет принял решение о начале переговоров с Украиной и Молдовой по вступлению в политический блок. Об этом написал председатель Европейского совета Шарль Мишель в социальной сети X.

"Европейский совет принял решение открыть переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдовой", — сообщил Мишель.

Чиновник также отметил, что по итогам переговоров Грузия получила статус кандидата. Кроме того, он сообщил о намерении ЕС начать переговоры с Боснией и Герцеговиной, как только страна выполнит необходимые требования, чтобы соответствовать критериям членства.

"Явный сигнал надежды для их народов и для нашего континента", — написал председатель ЕС.

ЕС начнет переговоры о членстве Украины: что сказал Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский написал в социальной сети X, что решение лидеров стран Евросоюза о начале переговоров с Киевом стало "победой всей Европы".

"Победа, которая мотивирует, вдохновляет и укрепляет", — отметил украинский лидер.

Напомним, 14 декабря Владимир Зеленский обратился к участникам саммита ЕС касаемо будущего членства Украины. Он отметил, что Киев выполнил все рекомендации и реализовал необходимые законы, поэтому в ожидании соответствующих решений.

В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что Украина будет "разочарована", если Венгрия заблокирует начало переговоров о вступлении в Евросоюз, однако это "не будет концом света".