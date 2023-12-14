"Путин ничего не выиграл": Зеленский призвал лидеров саммита ЕС принять правильное решение

По словам украинского президента, итоги европейского заседания покажут, решимость в руках Брюсселя или Москвы. Сейчас главное не предать людей, которые верят в континент.

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Президент Владимир Зеленский обратился к участникам саммита ЕС касаемо будущего членства Украины. Киев выполнил все рекомендации и реализовал необходимые законы, поэтому в ожидании соответствующих решений. Об этом говорится на его странице в социальной сети Facebook.

По словам украинского лидера, заседание ЕС войдет в историю независимо от того, будет оно позитивное для Украины или нет. Время покажет, кто какую позицию занимал и какие попытки предпринимались, чтобы все изменить.

"Путин за год ничего не выиграл. Ни в боях против Украины, ни в попытках разделить и унизить европейцев. Он все проиграл за этот год. Европа сохранила свое единство и не жала погрузить своих людей в ни один кризис, о которых вечно мечтают в Кремле", — говорит Владимир Зеленский.

Отдельно он отметил, что европейские лидеры прекрасно понимали, что сейчас не время для частичных решений или колебаний, за что большая им благодарность. В то же время, пришел момент еще одного важного решения, которое определит, будет решимость в Брюсселе или в Москве. Люди в Европе не смогут понять, если улыбка Владимира Путина будет наградой саммита ЕС.

"На днях я говорил со многими из вас. Мы с вами говорим о решении, которое было обещано. И я не слышал ни одного контраргумента относительно того, почему мы не должны придерживаться плана, утвержденного всей Европой", — продолжил Владимир Зеленский.

Также была поднята тема рекомендаций и необходимых законов для начала переговоров с Украиной о членстве в ЕС. Киев их получил в прошлом году и за это время успел их выполнить. В связи с этим глава государства призвал лидеров Европы об одном — не предавать людей, которые верят в Европу.

"Европа должна побеждать, договоры должны выполняться, а слова должны иметь значение", — подытожил президент.

Напомним, 14 декабря сообщалось, что Владимира Зеленского не пригласили выступить на саммите ЕС вживую, чтобы не сердить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. В то же время глава государства хотел лично присутствовать в Брюсселе.