Война и бедность: Украина вряд ли вступит в Евросоюз до 2030 года, — Times

По мнению издания, принятие Сербии, Албании и Боснии для ЕС является более приоритетным, хотя Киев входит в геополитическую сферу Европы, лидеры политического блока до сих пор размышляют над вопросом вступления Украины.

Британская газета The Times опубликовала статью, в которой говорится, что Украина вряд ли вступит в Евросоюз до 2030 года. По мнению журналистов, главным препятствием для присоединения к ЕС является война и бедность в стране.

Издание пишет, что если Украина вступит ЕС, это вызовет значительные перемены в союзе, которые станут наиболее радикальными за последние десятилетия.

"Как ЕС "поглотит" Украину — страну, которая до вторжения России уже была самой бедной в Европе?" — говорится в материале The Times.

По мнению СМИ, "стоимость" членства Украины в Евросоюзе достигает 186 миллиардов евро.

"Эта сумма — деньги, которые, как знают влиятельные страны ЕС, они упустят. Большинство стран также боятся потерять право национального вето в таких вопросах, как будущие бюджеты или расширение", — пишет издание.

Выше указанные проблемы руководство ЕС может использовать в качестве аргумента для отсрочки вступления Украины по крайней мере до 2030 года, отмечает The Times.

"Украина является частью геополитической сферы Европы"

По мнению британских журналистов, в Евросоюзе все еще размышляют над вопросом вступления Украины. Это предложение имеет тактические и геополитические аспекты: вступление в ЕС может укрепить Украину, связав ее с Западом перед возможным возвращением Дональда Трампа в Белый дом, который заявил о своих намерениях по прекратить военную поддержку Украины.

"Украина является частью геополитической сферы Европы. Но так же как и западные Балканы, Турция и Кавказ, не говоря уже о соседстве с Северной Африкой. В связи с этим возникает другой вопрос: стоит ли позволять Украине перепрыгивать через очередь, когда необходимость принять Сербию, Албанию и Боснию еще более настоятельна?" — задаются вопросом журналисты The Times.

Напомним, 14 декабря Европейский совет принял решение о начале переговоров с Украиной и Молдовой по вступлению в ЕС.

Также напомним, что 14 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан говорил, что не видит оснований для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.15 декабря стало известно, что Виктор Орбан наложил вето на выделение для Украины 50 млрд евро от Европейского Союза.