"Будет иметь последствия": Блинкен рассказал, сколько продержится Украина без помощи США

По словам государственного секретаря, украинцы имеют собственные планы не только сдерживать российскую агрессию, но и продолжать возвращать свои территории.

В среду, 20 декабря государственный секретарь США Энтони Блинкен снова призвал Конгресс к немедленному утверждению дополнительной поддержки для Украины. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции, посвященной итогам 2023 года.

В ответ на вопрос о том, как долго Украина может противостоять России без поддержки от США, Блинкен отметил, что у страны "ограниченные возможности".

"Заканчиваются деньги, а также у нас больше практически нет времени. Я не могу установить точную дату, но возможности очень ограничены, что подчеркивает срочность выполнения запроса на принятие дополнительного бюджета. Мы сделали реальную инвестицию в будущее, в свободу. И для меня не имеет смысла, чтобы мы сейчас отказались от этих инвестиций", — сказал он.

Избегая предсказаний относительно способности Украины вести военные действия независимо, чиновник заявил, что у украинцев есть собственные стратегии не только для противодействия российской агрессии, но и для продолжения освобождения своих территорий.

Блинкен также высказал свое мнение относительно затруднений с одобрением помощи для Украины в Конгрессе.

"То, что мы делаем, то есть то, что нам не удается сделать в этот момент, будет иметь глубокие последствия на десятилетия вперед", — предостерег глава Госдепа США.

Также 20 декабря координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби выразил надежду на утверждение пакета дополнительного финансирования для Украины в январе 2024 года.

Напомним, что 19 декабря представители Республиканской и Демократической партий в Сенате заявили, что голосование о выделении денег Украине состоится не раньше января 2024 года. При этом республиканцы утверждают, что за затягивание решения ответственны их оппоненты — демократы.

Отметим, президент США Джо Байден осенью 2023 года предложил Конгрессу утвердить выделение пакета по безопасности размером более 100 млрд долл. Из этой суммы около 60 млрд долл. составляла помощь Украине, остальное — помощь Израилю, Тайваню, миграционные вопросы. Палата представителей Конгресса США несколько раз проваливала голосование за этот пакет под разными предлогами. Сейчас идут переговоры по миграционным проблемам: республиканцы и демократы не могут договориться, как будет выглядеть "Стена" с Мексикой.