Требуют капитуляции: в ISW проанализировали заявление Пескова о незаинтересованности в переговорах

Аналитики Института изучения войны говорят, что ранее Россия хотела обвинить Украину в отказе от "умных" переговоров, впрочем, они отошли от этой информационной операции.

Россия отходит от своей информационной операции, которая направлена на имитацию интереса к переговорам. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) от 20 декабря.

В частности, 19 декабря Владимир Зеленский в очередной раз отверг возможность переговоров с РФ и заявил, что этот вопрос уже "неактуален". Такое заявление не смогли оставить без внимания в России. Уже 20 декабря спикер президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Кремль якобы давно подчеркивал отсутствие "основы" или "фундамента" для проведения переговоров с Украиной.

Также Песков заявил об отсутствии предпосылок для проведения переговоров. Аналитики говорят, что под таким высказыванием спикер, вероятно, имел в виду неизменные цели в этой войне. В свою очередь они равнозначны капитуляции Украины и Запада.

В американском Институте изучения войны говорят, что Россия не планирует проводить мирные переговоры с Украиной. Ранее Россия имитировала заинтересованность в переговорах, чтобы обвинить Украину в отказе от "разумных" переговоров. Так страна-агрессор хотела представить себя ответственной стороной.

Однако, по мнению аналитиков, РФ отходит от этой информационной операции.

Напомним, в отчете от 16 декабря аналитики ISW отмечали, что не видят заинтересованности РФ в переговорах. В частности, представитель России при ООН говорил, что Украина якобы потеряла свою возможность и теперь любые переговоры предусматривают только "капитуляцию" Украины.

Также СМИ сообщали, что по мнению Пескова, Украина вышла из переговоров из-за якобы настояния Великобритании. Кроме того, в России заявляли, что для переговоров Украина должна уступить территорию.