Орбан принял приглашение Зеленского о двусторонней встрече, но есть условие, — СМИ

По словам Орбана, перед переговорами остается прояснить лишь один вопрос.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан утвердительно ответил на приглашение главы Украины Владимира Зеленского о двусторонней встрече. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на заявление венгерского лидера во время выступления на международной пресс-конференции.

Известно, что встреча Орбана и Зеленского будет первой официальной двусторонней встречей между двумя лидерами с начала войны.

По словам премьера, Владимир Зеленский предложил ему встречу еще в начале месяца, в частности речь шла о "переговорах".

"Я сказал ему, что буду в его распоряжении. Нам остается лишь прояснить один вопрос: о чем?" — отметил Орбан.

Он также добавил, что президент Украины хотел обсудить заявку страны на присоединение к Европейскому союзу.

Ранее глава венгерского правительства заявил, что позицию Будапешта можно обойти "во многих сферах". По его словам, у ЕС есть "резервный вариант" по выделению помощи Киеву.

А 18 декабря, председатель Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что ЕС союз перенес экстренный саммит, на котором должно было состояться согласование бюджета блока, а также голосование за выделение Украине помощи. Он отметил, что блоку нужно "еще немного времени", чтобы убедить Венгрию.