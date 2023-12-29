110 ракет по Украине: Кулеба призвал мир ответить Путину на массированный ракетный удар

Глава МИД уверен, что во всех столицах мира, штаб-квартирах и парламентах, которые сейчас обсуждают дальнейшую поддержку Украины, должны отреагировать на ракетный террор Москвы.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что ответом международного сообщества на массированные ракетные атаки РФ, в частности 29 декабря должна стать непрерывная финансовая и военная поддержка Украины. Об этом глава МИД написал в X (бывший Twitter).

Кулеба напомнил, что в течение ночи и утра пятницы РФ применила 110 ракет и большое количество беспилотников для атак по гражданской инфраструктуре Украины.

Он отметил, что миллионы украинцев в очередной раз проснулись от громких звуков взрывов.

"Я хотел бы, чтобы эти звуки взрывов в Украине были слышны во всем мире. Во всех крупных столицах, штаб-квартирах и парламентах, которые сейчас обсуждают дальнейшую поддержку Украины. Во всех редакциях, которые пишут об "усталости" или якобы готовности России к "переговорам", — написал он.

Как сказал Кулеба, эти звуки — то, что на самом деле хочет сказать Россия.

"Нашим единственным коллективным ответом может и должна быть непрерывная, мощная и долгосрочная военная и финансовая помощь Украине. Только большая огневая мощь может заставить замолчать российский террор", — подчеркнул Кулеба.

Ранее атаку РФ осудили посол США в Украине и президент Латвии.

Посол Великобритании в Украине Мартин Харрис заявил, что атаки РФ на гражданскую инфраструктуру Украины являются военным преступлением.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что противник продолжает осуществлять террористические удары, однако ему следует ожидать ответ. В результате обстрела погибли и пострадали люди.

Напомним, 29 декабря российские войска запустили по Украине все виды ракет и дронов, кроме "Калибров". А спикер ВС ВСУ Юрий Игнат перечислил все то, чем именно ВС РФ атаковали Украину.