Эксперт назвал вероятные четыре сценария победы Украины над РФ

Политтехнолог Олег Пастернак считает, что пока не существует четкого представления, как может выглядеть победа Украины над Россией: границы такой победы размыты, не видно четкого плана выполнения конкретных задач.

Политтехнолог Олег Пастернак назвал четыре возможных сценария победы для Украины. О них он рассказал в материале Фокуса "Очертить границы: что власть и общество будет считать победой над Россией".

"Концепций победы много. Наиболее радикальная — это распад РФ, гражданская война и перенос боевых действий на территорию РФ, — отмечает он. — Но этот сценарий наиболее ныне нереален, учитывая развитие боевых действий".

Второй сценарий — полное восстановление международно признанных границ Украины, включая Крым, Донбасс и юг Украины. А еще выплата репараций со стороны РФ, конфискация имущества, международный суд, трибунал над военными преступниками и руководством РФ.

"Именно эта идея была базовой для Украины, и большинство социологов подчеркивали, что она является основной как для власти, так и для украинцев", — рассказывает он.

Третий — выход на границы на линии соприкосновения по состоянию до 24 февраля 2022 года.

"Этот сценарий также был приемлемым, но для определенной части общества. Власть еще в 2022 году, в начале 2023-го отклонила его, потому что понимала, что речь идет не о победе, а об отложенной войне. Сейчас этот сценарий выглядит как тот, который возможно рассматривать", — продолжает Пастернак.

Четвертый сценарий — замораживание конфликта.

"Сейчас его тоже теоретически можно считать победой, потому что мы останавливаем, хотя и временно Россию, удержав столицу и большую часть свободной Украины. Мы продвинулись в вопросе евроинтеграции. Для такого сценария, конечно, будет необходимо вступление в НАТО и ЕС, как компенсация потери территории. Но возникает один более серьезный вопрос — вступление в ЕС и НАТО, вхождение в западное геополитическое пространство оправдает большие жертвы украинского народа, — убежден политтехнолог. — Речь об убитых, раненых, людей с инвалидностью, о разрушении домов, школ, медицинских учреждений, инфраструктурных объектов и тому подобное. Или это приемлемая цена, которая удовлетворяет определенную часть общества?".

Он добавляет, что пока на эти вопросы ответа нет.

Напомним, в недавнем интервью изданию "The Economist" президент заявил, что больше не устанавливает временных рамок и не дает обещаний относительно того, сколько территории Украина может "деоккупировать" в 2024 году.

Ранее Зеленский назвал победы, которые необходимы Украине в ближайшее время.

Больше читайте в материале Фокуса "Очертить границы: что власть и общество будет считать победой над Россией".